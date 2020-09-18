Соцучреждения в Челябинской области вернулись в режим изоляции

Соцучреждения в Челябинской области перешли на режим превентивной изоляции – решение принято на основании анализа российского и международного опыта по противодействию коронавирусной инфекции.

С 18 сентября до 15 октября работа персонала в девяти психоневрологических интернатах, семи государственных домах престарелых и инвалидов и двух государственных центрах содействия семейному воспитанию будет организована в две смены: с 18 сентября по 1 октября и со 2 по 15 октября соответственно. В течение 14 дней сотрудники будут постоянно находиться на работе, после чего другая смена приступит к следующим двум неделям.

Напомним, ранее стационарные учреждения соцобслуживания Челябинской области уже работали в режиме превентивной изоляции. Всего в период с апреля по сентябрь состоялось девять смен. С 18 сентября начнется 10-я, со 2 октября – 11-я.

Все сотрудники, работающие в режиме превентивной изоляции, получат стимулирующие выплаты из федерального бюджета. На эти цели дополнительно направлено 31,8 млн рублей. Для проживания и отдыха персонала организованы специальные места. В основном, это действующие административные помещения с соблюдением санитарных норм.

Отметим, в муниципальных стационарных учреждениях социального обслуживания и отделениях временного проживания комплексных центров социального обслуживания региона продолжается карантин. В частности, ограничен доступ посетителей, обязательны масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Проводится дезинфекция помещений.

На утро 19 сентября в Челябинской области подтверждено 15 850 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 12 359 пациентов, продолжают лечение 3 006 человек.

https://dostup1.ru/society/Sotsuchrezhdeniya-v-Chelyabinskoy-oblasti-vernulis-v-rezhim-izolyatsii_130062.html