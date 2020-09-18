Ровно год назад состоялась инаугурация губернатора Челябинской области Алексея Текслера

До 100 тысяч рублей увеличился материнский капитал.
Увеличились ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения ими 3 лет.
Увеличились ежемесячные выплаты детям погибших участников Великой Отечественной войны.
Снижены ставки по упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса.
Построены новые объекты здравоохранения, образования и спорта.
Алексей Текслер ведет постоянную работу и анализ сообщений граждан в социальных сетях. За год глава региона посетил почти все муниципалитеты, дал поручения их руководителям.
В Озерский городской округ губернатор приезжал в августе 2020 года. На встрече глава округа Евгений Щербаков доложил губернатору о результатах реализации в муниципалитете программ «Комфортная городская среда» (благоустройство общественных территорий) и «Реальные дела» (ремонт объектов социальной сферы, оснащение школ и детских садов пожарной сигнализацией), а также о ремонте дорог не только в Озерске, но и в поселках округа.
В рамках рабочей поездки в Озерск Алексей Текслер посетил насосно-фильтровальную станцию, где в настоящий момент реализуется масштабный проект по ее реконструкции для улучшения качества питьевой воды. Его стоимость оценивается в 485,4 млн руб. в 2019-2021 гг. Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта "Чистая вода". В 2019 году проект получил финансовую поддержку из областного бюджета. Реконструкция НФС в данный момент находится на втором этапе: благоустраивается территория перед главным корпусом, начата установка вспомогательного оборудования для очистки 50 тысяч кубометров воды. Это позволит добавить 10 тысяч кубометров к общему объему очищенной по мембранной технологии воды.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа