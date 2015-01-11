2020-09-21YEKT11:00:00 | Губерния Около 15 тонн отходов собрали волонтеры в рамках экологических субботников на водоемах Челябинской области Источник: Пресс-служба минэкологии Челябинской области









На Южном Урале в рамках Всемирного дня чистоты «Сделаем!» и федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» прошли субботники на берегах водных объектов. Волонтеры приняли участие в «Осеннем Кубке Чистоты России 2020» и акции «Вода России», сообщает министерство экологии.Добровольцы по всей Челябинской области вышли на берега озер и рек, чтобы привести их в порядок. В мероприятиях акции «Вода России» приняли участие около 2500 человек, которые собрали порядка пяти тонн отходов.В Челябинске субботники прошли в каждом районе. Добровольцы из Общероссийской общественной организации «Детские и молодежные социальные инициативы» навели порядок на берегах, поверхности и даже на дне Изумрудного карьера. К очистке подошли системно: мусор со дна поднимали профессиональные дайверы, которых на поверхности сопровождали добровольцы из спортивного объединения «Сапборд-Челябинск», а берега водоема прочесывали специально привлеченные волонтеры. Тяжелый металлический мусор из воды на высокие берега вытаскивали с помощью веревок, блоков и карабинов альпинисты и неравнодушные прохожие. Среди находок - старый холодильник, несколько дверей и крыло от легкового автомобиля, бесконечное количество пластиковых и стеклянных бутылок и даже подростковый горный велосипед. В субботнике приняли участие более 50 южноуральцев. Собрано больше 40 мешков (около 500 кг) мусора с берега и свыше 300 кг ржавых стальных предметов из воды.В нескольких точках области прошли командные соревнования «Осенний Кубок Чистоты России 2020», направленные на пропаганду бережного отношения к окружающей среде и приобщение участников к раздельному сбору отходов.В них приняли участие более 700 южноуральцев из 113 команд. Было собрано почти 10 тонн мусора. Из них 1258 килограммов (200 мешков) - на набережной реки Миасс, 947 килограммов (109 мешков) - на озере Смолино, в поселке Октябрьский - 1453 кг (142 мешка мусора), в Коркино - 1418 кг (156 мешков мусора), в селе Уйское - 1300 кг (202 мешка), в Озерске - 300 кг (57 мешков мусора), в поселке Метлино - 897 кг (169 мешков). Бесспорным лидером состязаний стал поселок Новогорный, жители которого собрали 2 151 килограмм отходов – 375 мешков!Всего борцы за Кубок Чистоты собрали 1410 мешков мусора (514 - смешанного, 456 - пластика, 79 - металла, 361 - стекла). Общий вес – 9 724 кг. Кроме того, на счету добровольцев - огромное количество крупногабаритного мусора.В мероприятиях приняли участие представители федеральных СМИ, посетившие область в рамках освещения федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», а также заместитель директора ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса РФ» Ярослав Вольпин.«Мы рады осознавать, что в нашей области так много ответственных людей с активной гражданской позицией. Каждому из них мы говорим спасибо за вклад в чистоту региона. Наша область второй год участвует в акции «Вода России», и за это время к мероприятиям присоединилось огромное количество жителей. В прошлом году усилиями добровольцев, при сотрудничестве с администрациями муниципальных образований, убрано больше 390 километров береговой линии, в субботниках приняли участие почти 11 тысяч человек. На текущий момент 2020 года субботники прошли на более чем 500 километрах берегов водоемов. В них приняли участие около десяти тысяч человек. Мероприятия продлятся до начала ноября», - сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. Источник: Пресс-служба минэкологии Челябинской областиНа Южном Урале в рамках Всемирного дня чистоты «Сделаем!» и федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» прошли субботники на берегах водных объектов. Волонтеры приняли участие в «Осеннем Кубке Чистоты России 2020» и акции «Вода России», сообщает министерство экологии.Добровольцы по всей Челябинской области вышли на берега озер и рек, чтобы привести их в порядок. В мероприятиях акции «Вода России» приняли участие около 2500 человек, которые собрали порядка пяти тонн отходов.В Челябинске субботники прошли в каждом районе. Добровольцы из Общероссийской общественной организации «Детские и молодежные социальные инициативы» навели порядок на берегах, поверхности и даже на дне Изумрудного карьера. К очистке подошли системно: мусор со дна поднимали профессиональные дайверы, которых на поверхности сопровождали добровольцы из спортивного объединения «Сапборд-Челябинск», а берега водоема прочесывали специально привлеченные волонтеры. Тяжелый металлический мусор из воды на высокие берега вытаскивали с помощью веревок, блоков и карабинов альпинисты и неравнодушные прохожие. Среди находок - старый холодильник, несколько дверей и крыло от легкового автомобиля, бесконечное количество пластиковых и стеклянных бутылок и даже подростковый горный велосипед. В субботнике приняли участие более 50 южноуральцев. Собрано больше 40 мешков (около 500 кг) мусора с берега и свыше 300 кг ржавых стальных предметов из воды.В нескольких точках области прошли командные соревнования «Осенний Кубок Чистоты России 2020», направленные на пропаганду бережного отношения к окружающей среде и приобщение участников к раздельному сбору отходов.В них приняли участие более 700 южноуральцев из 113 команд. Было собрано почти 10 тонн мусора. Из них 1258 килограммов (200 мешков) - на набережной реки Миасс, 947 килограммов (109 мешков) - на озере Смолино, в поселке Октябрьский - 1453 кг (142 мешка мусора), в Коркино - 1418 кг (156 мешков мусора), в селе Уйское - 1300 кг (202 мешка), в Озерске - 300 кг (57 мешков мусора), в поселке Метлино - 897 кг (169 мешков). Бесспорным лидером состязаний стал поселок Новогорный, жители которого собрали 2 151 килограмм отходов – 375 мешков!Всего борцы за Кубок Чистоты собрали 1410 мешков мусора (514 - смешанного, 456 - пластика, 79 - металла, 361 - стекла). Общий вес – 9 724 кг. Кроме того, на счету добровольцев - огромное количество крупногабаритного мусора.В мероприятиях приняли участие представители федеральных СМИ, посетившие область в рамках освещения федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», а также заместитель директора ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса РФ»«Мы рады осознавать, что в нашей области так много ответственных людей с активной гражданской позицией. Каждому из них мы говорим спасибо за вклад в чистоту региона. Наша область второй год участвует в акции «Вода России», и за это время к мероприятиям присоединилось огромное количество жителей. В прошлом году усилиями добровольцев, при сотрудничестве с администрациями муниципальных образований, убрано больше 390 километров береговой линии, в субботниках приняли участие почти 11 тысяч человек. На текущий момент 2020 года субботники прошли на более чем 500 километрах берегов водоемов. В них приняли участие около десяти тысяч человек. Мероприятия продлятся до начала ноября», - сообщил заместитель министра экологии Челябинской области AzAzA 2020-09-21YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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