Урал будет виден из космоса: «Ростелеком» установил в регионе 40 тысяч умных фонарей

В 2020 году День осеннего равноденствия придется на 22 сентября. В 16 часов 31 минуту по московскому времени (в 18 часов 31 минуту по местному времени) в северном полушарии наступит астрономическая осень, в южном – весна Подробнее
Три года подряд в рамках областной программы «Реальные дела», которая предусматривает финансирование социально-значимых проектов, в Озерском городском округе проводится ремонт в образовательных организациях. С 2018 года в Озерске удалось модернизировать более 40 школ и детских садов. Подробнее
В Дежурную часть полиции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск с заявлением обратился 28-летний местный житель. По его словам, в вечернее время, неизвестный, путём взлома дверного короба, проник в его квартиру и украл бытовую технику общей стоимостью 111 289 рублей и скрылся с места происшествия. Подробнее
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск установлено, что 27-летний местный житель систематически предоставлял принадлежащий ему дом на территории садового товарищества, расположенного в черте города, наркозависимым людям для потребления запрещенных веществ, снабжая их посудой для приготовления наркотических средств и убирая следы их потребления. Подробнее
Более 40 тысяч интеллектуальных светильников на улицах Уральского федерального округа и Пермского края делают жизнь уральцев ярче, комфортнее и безопаснее. За несколько лет компания «Ростелеком» модернизировала уличное освещение в 45 населенных пунктах Курганской, Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.В рамках энергосервисных контрактов с администрациями муниципальных образований цифровой провайдер заменил устаревшие уличные фонари на умные светодиодные источники наружного освещения. «Ростелеком» выступил интегратором и инвестором проекта, поэтому модернизацию удалось провести без затрат бюджетных средств, сообщает пресс-служба компании.«Современные цифровые решения для уличного освещения дают возможность повысить безопасность пешеходов и водителей, сделать улицы городов комфортнее и уютнее, сэкономив электроэнергию и бюджеты городов. Объемы реализации “Ростелекомом” этих проектов на Урале являются крупнейшими в стране. Это наш совместный вклад с администрациями муниципалитетов в развитие современной городской инфраструктуры для жителей Урала», — сказал вице-президент — директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Сергей Гусев.Настройки оборудования позволяют обеспечить максимальную видимость даже в сумерках. Умные фонари со светодиодами солнечного спектра способны выдерживать экстремальный температурный режим в диапазоне от минус 60°С до плюс 40°С, высокую влажность и перепады атмосферного давления, поэтому будут бесперебойно освещать улицы населенных пунктов не менее четверти века. Но главное их преимущество — способность менять интенсивность освещения в зависимости от астрономического времени суток и погодных условий.Абсолютным лидером по количеству населенных пунктов, где сегодня внедрены интеллектуальные решения в области энергосбережения сферы ЖКХ, стал Южный Урал. На улицах 40 населенных пунктов Челябинской области, включая крупные города региона, такие как Касли, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Пласт, Сатку, Троицк, работают более 28 000 умных светильников. Они позволяют ежемесячно экономить на освещении, сохраняя до 80% бюджетных средств.Энергосберегающие фонари объединены на базе цифровой системы управления наружным освещением: городские власти в специальном веб-интерфейсе могут видеть интерактивную карту города с нанесенными линиями уличного освещения, а также питающие их подстанции. Веб-интерфейс позволяет оперативно собирать данные о потреблении электрической энергии, автоматизировано включать и выключать линии освещения по заданному графику. Система позволяет фиксировать сбои в работе конкретных светильников, реагирует на любые внештатные ситуации, а данные хранятся в архиве на протяжении нескольких лет.