2020-09-22YEKT12:00:00 | Губерния Южноуральцы завоевали награды VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Источник:









В Москве прошла церемония закрытия финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Первенство проходило с 6 по 21 сентября по всей стране в дистанционно-очном формате. Челябинскую область на чемпионате представили 52 конкурсанта, выступавшие в 37 компетенциях.Южноуральцы приняли участие в 37 компетенциях, 11 из которых юниорские (школьники). В результате в копилке сборной Челябинской области оказались следующие награды:ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ:Мехатроника – Евгений Стародубцев, Вадим Ахметов;Мехатроника – Юниоры Дмитрий Куценко, Сергей Ковалев;Веб-дизайн и разработка – Зуфар Муслимов;Мобильная робототехника – Юниоры (14-16) Дамир Сайдуллин, Глеб Шугаев;Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома – Никита Павлов.СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ:Инженерный дизайн CAD – Юниоры (14-16) Руслан Каримов;Разработка мобильных приложений – Вячеслав Гринвальд;Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики – Диана Хакимьянова;Лабораторный химический анализ – Ксения Семенова;Правоохранительная деятельность (Полицейский) – Владимир Заболотнев, Андрей Лыхойда, Мария Панова, Загир Сагадатов, Анна Амирханян.БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ:Программные решения для бизнеса – Павел Попков;Сварочные технологии Игорь Журавлев.МЕДАЛЬОНЫ ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:Токарные работы на станках с ЧПУ – Максим Касьянов;Электромонтаж – Вячеслав Плеханов;Кирпичная кладка – Иван Стариков;Ландшафтный дизайн – Вадим Горбунов, Анастасия Глушко;Сетевое и системное администрирование – Дмитрий Васильцов;Предпринимательство – Светлана Вышиванова, Диана Ягуртова;Аддитивное производство – Константин Губанов;Лабораторный химический анализ – Надежда Ковтун;Электрослесарь подземный – Алексей Тебекин;ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8 – Никита Попов.Финал WorldSkills Russia - 2020 стал самым масштабным чемпионатом в истории не только российского, но и мирового движения «Ворлдскиллс», собрав более 3 тысяч участников. Среди них около тысячи юниоров, а также иностранные конкурсанты. Экспертное сообщество представили более 700 человек. Движение WorldSkills стало частью национальных проектов «Образование», «Демография», входит в нацпроект «Производительность труда».Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам нацфинала: «Убежден, что такие востребованные временем проекты, каким, безусловно, является национальный чемпионат WorldSkills Russia, содействуют популяризации рабочих специальностей, совершенствованию профессионального образования, создают возможности для творческой, личностной самореализации юношей и девушек. И конечно, формируют в обществе уважение к человеку труда». Всего в рамках финала национального чемпионата соревнования прошли по 130 компетенциям в дистанционно-очном формате (для юниоров – по 71). Участники выступали в домашних регионах более чем на 3 тысячах площадок проведения соревнований – в колледжах и центрах компетенций в режиме «24/7». Более 10 тысяч камер было установлено, чтобы эксперты в режиме реального времени из Центров управления соревнованиями следили за ходом соревнований, контролировали строгое соответствие регламенту и оценивали выступление конкурсантов. Национальный чемпионат WorldSkills Russia проводится ежегодно с 2013 года и является самым значимым всероссийским соревнованием профессионального мастерства. Источник: https://worldskills.ru/ В Москве прошла церемония закрытия финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Первенство проходило с 6 по 21 сентября по всей стране в дистанционно-очном формате. Челябинскую область на чемпионате представили 52 конкурсанта, выступавшие в 37 компетенциях.Южноуральцы приняли участие в 37 компетенциях, 11 из которых юниорские (школьники). В результате в копилке сборной Челябинской области оказались следующие награды:ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ:Мехатроника –;Мехатроника – Юниоры;Веб-дизайн и разработка –;Мобильная робототехника – Юниоры (14-16);Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома –.СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ:Инженерный дизайн CAD – Юниоры (14-16);Разработка мобильных приложений –;Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики –;Лабораторный химический анализ –;Правоохранительная деятельность (Полицейский) –.БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ:Программные решения для бизнеса –;Сварочные технологии.МЕДАЛЬОНЫ ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:Токарные работы на станках с ЧПУ –;Электромонтаж –;Кирпичная кладка –;Ландшафтный дизайн –;Сетевое и системное администрирование –;Предпринимательство –;Аддитивное производство –;Лабораторный химический анализ –;Электрослесарь подземный –;ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8 –.Финал WorldSkills Russia - 2020 стал самым масштабным чемпионатом в истории не только российского, но и мирового движения «Ворлдскиллс», собрав более 3 тысяч участников. Среди них около тысячи юниоров, а также иностранные конкурсанты. Экспертное сообщество представили более 700 человек. Движение WorldSkills стало частью национальных проектов «Образование», «Демография», входит в нацпроект «Производительность труда».Президент Россиинаправил приветственную телеграмму участникам нацфинала: «Убежден, что такие востребованные временем проекты, каким, безусловно, является национальный чемпионат WorldSkills Russia, содействуют популяризации рабочих специальностей, совершенствованию профессионального образования, создают возможности для творческой, личностной самореализации юношей и девушек. И конечно, формируют в обществе уважение к человеку труда». Всего в рамках финала национального чемпионата соревнования прошли по 130 компетенциям в дистанционно-очном формате (для юниоров – по 71). Участники выступали в домашних регионах более чем на 3 тысячах площадок проведения соревнований – в колледжах и центрах компетенций в режиме «24/7». Более 10 тысяч камер было установлено, чтобы эксперты в режиме реального времени из Центров управления соревнованиями следили за ходом соревнований, контролировали строгое соответствие регламенту и оценивали выступление конкурсантов. Национальный чемпионат WorldSkills Russia проводится ежегодно с 2013 года и является самым значимым всероссийским соревнованием профессионального мастерства. AzAzA 2020-09-22YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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