» Жители 25 атомных городов поздравят друг друга с 75-летием отрасли в прямом эфире

28 сентября, в День работника атомной промышленности, пройдет телемост “Перекличка городов”. Прямая трансляция на сайте https://atom75.ru и телеканале “Россия 24” будет идти одновременно из 25 атомных городов и центральной студии у здания ГК “Росатом” в Москве.

Во время пятичасового эфира жители атомградов, работники предприятий госкорпорации и первые лица компании будут делиться поздравлениями и планами на будущее.

Телемост “Перекличка городов” станет самой масштабной площадкой празднования 75-летия атомной промышленности. На ней в онлайн-формате смогут встретиться друг с другом атомщики со всей страны - от Билибино до Полярных Зорь. Телемост объединит жителей 25 атомных городов, которые во время прямого эфира смогут поздороваться, поделиться воспоминаниями о рождении атомной промышленности и пожеланиями на будущее.

Юбилейный прямой эфир продлится пять часов - с 17:00 до 22:00 по московскому времени. За это время помимо самих жителей городов присутствия Росатома на связи будут первые лица госкорпорации, ее партнеры, главы атомных регионов и популярные музыканты. Последние в качестве подарка исполнят свои лучшие песни – кто-то в московской студии телемоста, а кто-то – прямо на центральных площадях атомградов.

Также в эфире покажут сюжеты обо всех атомградах и живущих в них атомщиках. Героями телемоста станут ветераны атомной промышленности, представители атомных династии, атомщики с уникальными профессиями и интересными увлечениями. Кроме того, жители атомградов совместно исполнят композиции из проекта “10 песен атомных городов”.

Посмотреть телемост смогут все жители страны на сайте https://atom75.ru и канале “Россия 24”.

В самих атомградах следить за “Перекличкой городов” можно будет на больших уличных экранах, которые будут установлены на центральных площадках города.

Российской атомной промышленности в 2020 году исполняется 75 лет. В честь юбилея Росатом запускает серию информационных и праздничных мероприятий, призванных рассказать как можно больше об отрасли, ее достижениях и роли мирного атома в жизни каждого из нас. Программа юбилейных мероприятий рассчитана на 75 дней, начиная с 20 августа. За это время пройдут более сотни онлайн- и офлайн-мероприятий разного масштаба, включая концерты, фотовыставки, запуск диджитал-проектов, образовательные и просветительские мероприятия, участником которых может стать каждый житель РФ.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/44412/