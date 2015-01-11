» Главные новости футбола

Новости футбола https://sportarena.com/football/ становятся все интереснее - на очереди футбольные чемпионаты Украины, Испании и Англии. Рассмотрим, какие новости обсуждались в каждом из чемпионатов и кто готовится примерить долгожданные медали.

Киевский “Динамо” получает все новые и новые предложения по своим игрокам. Среди них - Виктор Цыганков, Владислав Супряга, Виталий Миколенко.

Больше всего заинтересовались Супрягой, потому что он показал потрясающий прогресс. Он вернулся из “Днепра-1” и “Динамо” совсем другим игроком. Сейчас за него торгуется “Болонья”, однако “Динамо” не готово отпустить футболиста раньше, чем завершится квалификация Лиги чемпионов. Напомним, что 1-го октября завершается трансферное окно.

“Челси” одолел “Брайтон” со счетом 3:1

14 сентября завершился 1-й тур АПЛ. В одном из последних матчей “Челси” победил “Брайтон” со счетом 3:1. Это блестящее начало сезона для Фрэнка Лэмпарда и его команды.

Команды начали матч скромно. В треугольнике в центре поля у Челси чувствовал себя лишним Лофтус-Чик. Исправно работала лишь передняя линия, где между Вернером и Хаверцем уже были заметны зачатки слаженной пары, однако с Маунтом полноценное трио создавать им не удавалось.

Уже на 23-й минуте Жоржиньо реализовал пенальти. Затем уже во втором раунде Леандро Троссар сравнял счеты точным ударом на 54-й минуте. Однако всего через 2 минуты Рис Джеймс забил второй гол в ворота хозяев. Завершил разгром Курт Зума на 66-й минуте.

Напомним что матч трансляция матча происходила на телеканале Футбол 1 онлайн где так же можете посмотреть повтор онлайн трансляции.

Нападающий Луис Суарес уйдет из “Барселоны”

Нападающий “Барселоны” Луис Суарес сообщил, что готов провести без практики весь оставшийся сезон. Он сообщил прессе, что уйдет из клуба. Недавно с Суаресом пробовало договориться руководство “Ювентуса”. Однако трансфер не состоится.

“Барселона” исключит футболиста из состава клуба до истечения контракта (лето 2021-го года). Новый главный тренер “сине-гранатовых” Рональд Куман не рассчитывает на Суареса.

Также пресса сообщила, что Луисом заинтересовался “Атлетико” Мадрид.

В прошлом сезоне Суарес принял участие в 36-ти матчах, забил 21 гол и выполнил 12 результативных передач.