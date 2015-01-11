В Магнитогорске в рамках нацпроекта «Культура» модернизировали вторую библиотеку

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Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1

Гречка от шеф-повара

У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках

Ковид и экономика. Сентябрь 2020

Экскурсия по особенной школе. Август 2020

Маяк. Спорт. Егоза

Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

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Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

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Хроники. Выпуск 6

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Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

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Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

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| Губерния

Южноуральцы могут поучаствовать в онлайн-конференции по фандрайзингу

Онлайн-конференция по фандрайзингу состоится 27 сентября, с 14:00 до 18:00 по московскому времени. Присоединиться к ней могут фандрайзеры, лидеры некоммерческих...

| Губерния

Нацпроект «Демография»: южноуральские семьи могут направлять областной материнский капитал на строительство жилья

В министерство социальных отношений Челябинской области начали поступать заявления от семей, желающих использовать средства областного материнского капитала на решение жилищных проблем. Новое направление расходования пособия оказалось востребованным южноуральцами.
В июне 2020 года по инициативе губернатора Алексея Текслера в закон об областном материнском капитале внесены изменения. В частности, существенно расширен перечень направлений, по которым могут расходоваться средства. Теперь областной материнский капитал можно потратить на строительство или реконструкцию частных жилых домов, подключение к газовым сетям, централизованной системе водоснабжения и водоотведения.«Несмотря на то, что такое направление расходования средств, как строительство и реконструкция жилого дома, появилось в законодательстве относительно недавно, по числу обращений в министерство мы видим, что эта мера востребована семьями. Поступили первые заявления, по которым приняты положительные решения», – прокомментировала министр социальных отношенийЧелябинской области Ирина Буторина.Областной материнский капитал с начала 2020 года получили 1 175 южноуральских семей. Такая мера поддержки предусмотрена региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей. Пособие полагается тем семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, при этом среднедушевой доход не должен превышать 22 тысяч 166 рублей.Областной материнский капитал выплачивается, как только малышу исполнится три года. Исключением является направление средств на ипотеку. В таком случае можно воспользоваться деньгами с момента достижения ребенком шестимесячного возраста.В числе первых заявителей, направивших деньги на реконструкцию своего частного дома, Алевтина Балюкина из поселка Озерный Агаповского района. Областной материнский капитал семья потратила на расширение жилья и возведение второго этажа. Благодаря помощи из региональной казны получилось сделать ванную и туалет.«Мы сразу обратились за областным материнским капиталом, как только нашему третьему ребенку исполнилось три года, – рассказывает Алевтина Александровна. – Большое спасибо социальной защите за то, что помогли нам собрать все документы».Кроме строительства и реконструкции жилых домов, средства материнского капитала можно направить на образование детей; погашение ипотеки; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; покупку садов или огородов; оплату медицинских услуг.Семьям, которые хотят потратить областной материнский капитал на строительство и реконструкцию жилья, кроме основного пакета документов, необходимо предоставить дополнительные сведения о праве на земельный участок (в случае строительства) или индивидуальный жилой дом (в случае реконструкции), а также копию разрешения на строительство или уведомления о планируемом строительстве.С заявлениями на получение областного материнского капитала необходимо обращаться в управления социальной защиты населения по месту жительства.Напомним, в рамках нацпроекта «Демография» министерством социальных отношений Челябинской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который включает в себя пять направлений: единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячная выплата при рождении первого ребенка; выплата областного материнского капитала; ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей; проведение процедуры ЭКО.    Подробнее

| Губерния

Лауреаты фестиваля «Студенческая весна города Челябинска–2020. Весна Победы» получили награды

24 сентября в Челябинске прошел гала-концерт городского фестиваля «Студенческая Весна города Челябинска - 2020. Весна Победы» среди учащихся средних специальных...

| Губерния

Южноуральцы еще успеют увидеть работы мастеров фотографии со всего мира

В Историческом музее Южного Урала 27 сентября завершат работу фотовыставки, открытые в рамках фестиваля фотографии «Фотофест-2020». У челябинцев и гостей города...

| Губерния

Двадцать пять начинающих фермеров и семейных ферм Челябинской области получат гранты на развитие своего дела

Три семейных фермерских хозяйства и 22 начинающих фермера в Челябинской области стали победителями в конкурсе минсельхоза и получат гранты на развитие своего дела...

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Южноуральских студентов отметили за работу в составе Всероссийского студотряда в Крыму

Студенческий сервисный отряд «Цезарь» (ЧелГУ) вошел в тройку лучших по производственной деятельности в составе Всероссийского студотряда «МРИЯ» в Крыму. Еще пятеро...

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ЮУрГУ получил первый на Урале нейрокомпьютер

В начале учебного года Лаборатория суперкомпьютерного моделирования ЮУрГУ получила первый на Урале нейрокомпьютер. Уникальное оборудование поможет ускорить исследования...

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Областная служба крови вошла в шорт-лист общественной награды «Знак качества»

Челябинская областная станция переливания крови вошла в шорт-лист общественной награды «Знак качества». Обладатели награды, которая вручается по результатам независимой...

| Губерния

Определены победителей первого конкурса губернаторских грантов

Подведены итоги первого конкурса на предоставление грантов губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества. Победителями стали 56 некоммерческих...

| Губерния

Во всех районах Челябинской области начали подавать тепло в социальные учреждения

В большинстве районов Челябинской области по распоряжению глав муниципальных образований начат отопительный период 2020-2021 годов. Ведется подключение к теплу объектов социальной сферы и жилищного фонда, сообщили в региональном минстрое.
По информации на 25 сентября 2020 года распоряжения о начале отопительного сезона приняты в 41 из 43 городских округах и муниципальных районах. Не приняты распоряжения в двух муниципальных образованиях (Троицкий и Челябинский городские округа).Ещё 6 муниципальных образований (Снежинский, городской округ, Катав-Ивановский, Кусинский, Нязепетровский, Октябрьский и Пластовский районы) подключили к теплу 100 % жилфонда и объектов социальной сферы.В 13 муниципальных образований (Верхнеуфалейский, Карабашский, Кыштымский, Озерский, Трехгорный, Усть-Катавский городские округа, Верхнеуральский, Еткульский, Кизильский, Саткинский, Сосновский, Увельский и Уйский муниципальные районы) подключили более 90 % жилфонда и соцсферы. В 3 муниципальных образованиях (Челябинский городской округ, Брединский и Троицкий районы) подключены только объекты соцсферы.«Нужно учитывать, что запуск тепла занимает определенное время, так как требуется нагреть значительный объем теплоносителя, не допуская резкого нагрева. Температурные расширения могут повредить трубопроводы», – отметили в региональном минстрое.Даты начала (и окончания) отопительного сезона в муниципальных образованиях устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с действующим законодательством в зависимости от климатических условий. При этом отопительный период должен начинаться не позднее периода, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней сохраняется ниже 8 градусов Цельсия.Подача тепла объектам социальной сферы возможна и до официального начала отопительного сезона - по заявкам руководителей этих объектов в теплоснабжающие организации.17 сентября губернатор Челябинской области Алексей Текслер в режиме ВКС провел совещание с главами муниципальных образований и членами правительства. В ходе встречи глава региона поставил задачу ускорить подачу тепла в социальные учреждения. Подробнее
| Губерния

В Магнитогорске в рамках нацпроекта «Культура» модернизировали вторую библиотеку

В Магнитогорске в рамках нацпроекта «Культура» модернизировали вторую библиотеку Источник: АНО «Национальные приоритеты»




24 сентября в Магнитогорске на базе Центральной библиотеки имени Б.А. Ручьева открылась библиотека нового поколения «Ручьёвка». Это вторая в городе библиотека, модернизированная в рамках национального проекта «Культура». Преображение учреждения стало возможным благодаря федеральной субсидии в 10 млн рублей и муниципальной поддержке: город вложил почти 20 млн рублей в обновление ведущей библиотеки Магнитогорска.Первая и самая большая – такими эпитетами сопровождается описание Центральной городской библиотеки имени Ручьева. Появившаяся вместе с городом, библиотека прошла уникальный эволюционный путь от учреждения, где собирают и хранят книги до современного пространства, где в центре – пользователь, его потребности в просвещении и самообразовании. 



В Магнитогорске в рамках нацпроекта «Культура» модернизировали вторую библиотеку Источник: министерство культуры Челябинской области

2020-09-25YEKT09:00:00
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