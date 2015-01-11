В Магнитогорске в рамках нацпроекта «Культура» модернизировали вторую библиотеку

Источник: АНО «Национальные приоритеты»
24 сентября в Магнитогорске на базе Центральной библиотеки имени Б.А. Ручьева открылась библиотека нового поколения «Ручьёвка». Это вторая в городе библиотека, модернизированная в рамках национального проекта «Культура». Преображение учреждения стало возможным благодаря федеральной субсидии в 10 млн рублей и муниципальной поддержке: город вложил почти 20 млн рублей в обновление ведущей библиотеки Магнитогорска.Первая и самая большая – такими эпитетами сопровождается описание Центральной городской библиотеки имени Ручьева. Появившаяся вместе с городом, библиотека прошла уникальный эволюционный путь от учреждения, где собирают и хранят книги до современного пространства, где в центре – пользователь, его потребности в просвещении и самообразовании.
Источник: министерство культуры Челябинской области