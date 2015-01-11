ЮУрГУ получил первый на Урале нейрокомпьютер

В начале учебного года Лаборатория суперкомпьютерного моделирования ЮУрГУ получила первый на Урале нейрокомпьютер. Уникальное оборудование поможет ускорить исследования ученых и будет способствовать продвижению университета в мировом научно-образовательном пространстве, сообщает управление медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ.Направление искусственных нейронных сетей сейчас на подъеме, проводится огромное количество исследований в мире. В Южно-Уральском государственном университете достигнуты значительные результаты в области создания цифровой индустрии. Активно развиваются исследования с применением суперкомпьютерного моделирования, искусственного интеллекта и Big Data. Нейрокомпьютер – это специализированная многопроцессорная система для создания искусственных нейронных сетей. Он обучает нейронные сети, это трудоемкий процесс, который требует больших ресурсов.Нейросеть построена по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей – сетей нервных клеток живого организма, это мощный инструмент, который решает любые задачи в медицине, психологии, энергетике и многих других областях.«Если говорить о медицине, можно применить нейросеть для людей со слабым слухом. Наши ученые разрабатывают нейросеть для слухового аппарата и обучают ее отсеивать посторонние шумы. Сейчас есть слуховые аппараты, но они усиливают все звуки в принципе. Представьте, насколько будет удобнее, когда слуховой аппарат сможет усиливать только полезные сигналы. Например, музыку, если человек на концерте, или речь, если он на совещании», – рассказал проректор по информатизации ЮУрГУ, доктор физико-математических наук Леонид Соколинский.Ряд задач в области психологии тоже может решить нейросеть. Например, собеседование при приеме на работу. От претендентов на должность часто требуют особых навыков, человека тестируют и анализируют результаты теста, поэтому собеседование включает в себя встречу с психологом, прохождение тестов и ответы на вопросы, за счет чего растягивается. Это, как правило, создает ситуацию стресса для сосикателя, что в свою очередь искажает результат. Искусственная нейросеть, обученная на нейрокомпьютере, может определять профпригодность по электроэнцефалограмме головного мозга в состоянии покоя. Она проанализирует работу мозга человека за несколько минут и выдаст заключение о наличии определенных навыков у человека, уровне его интеллекта и так далее. На данный момент в вузе разрабатывается нейросеть для работы в колл-центре, то есть она фактически будет работать с людьми.Кроме этого, в ЮУрГУ создают нейронную сеть для активных амортизаторов «умных» автомобилей. Благодаря их работе автомашина станет устойчивее на дороге и будет экономить ресурс ходовой части. Еще один интересный проект – создание искусственной нейросети, которая будет следить за прокатным станом на ММК. Специально обученная нейросеть будет обрабатывать информацию со всех датчиков (вибрации, шума, температуры) и предупреждать о неисправностях, что намного увеличит срок службы оборудования, поможет предотвратить технологические аварии и простои.Одно изперспективных направлений для проектов с использованием нейрокомпьютера – это промышленность и энергетика. Научнаяразработка для нефтяников и газовиков, которая сейчас ведется в университете, может быть успешно завершена при использовании нейрокомпьютера. Команда ученых создает нейросеть, которая обработает данные из многофазных расходомеров. Интерпретация показаний этих датчиков – непростая задача, которая требует сложного анализа и правильного определения количества газа и нефти, проходящих через трубу. Это поможет определить, где есть утечка, или даже предотвратит катастрофу. Датчики установлены через определенное расстояние друг от друга, и можно будет быстро устранить проблему на конкретном участке.«Еще есть интересный проект по созданию нейросети-помощника главного тренера команды «Трактор». После обучения на нашем нейрокомпьютере искусственная нейросеть будет просматривать все игры команды и анализировать тактику спортсменов. Точнее, эффективность ее применения. То, что тренеру сложно проанализировать мгновенно: привела ли к успеху тактика вброса шайбы в зону противника, последовал ли за этим гол, насколько часто такая тактика ведет к успеху и надо ли ее использовать», – поделился информацией о научных разработкахпроректор по информатизации ЮУрГУ.
Источник: Управление медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ