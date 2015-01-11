ММК и «Кванториум» приступают к совместному проекту

Воспитанники магнитогорского технопарка займутся разработкой виртуальной экспозиции крупнейшего научно-технического музея на Южном Урале. Проект будет реализован в рамках создания комфортной городской среды «Территория притяжения».Многофункциональный парк для отдыха появится в Магнитогорске уже в 2024 году. Здесь будут сконцентрированы современные спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты, где жители и гости города смогут активно отдыхать, заниматься спортом, получать новые образовательные компетенции и качественную медицинскую помощь.«Ядром проекта станет музейно-образовательный кластер. Современный виртуальный музей под открытым небом. Экспозиция его будет сформирована с использованием фондов и экспонатов научно-технического музея ММК. Пожалуй, одного из самых крупных музеев, освещающих историю развития гиганта отечественной металлургии от самых первых этапов строительства до наших дней», – пояснил руководитель Регионального центра технического творчества Владислав Халамов.Разработкой проекта будут заниматься воспитанники магнитогорского технопарка «Кванториум». На территории в 400 гектаров школьникам предстоит создать целый выставочный комплекс под открытым небом «Живая сталь» и «Музей мировой металлургии», используя лишь технологии виртуальной реальности. В экспозиции будут представлены как история комбината, так и продукты инженерной мысли, достижения отечественного и зарубежного инженерного искусства.«Выставочные площади музея не позволяют вместить все имеющиеся у нас экспонаты. К примеру, у нас есть целое собрание картин, которые не представлены в наших залах. А ведь их можно оживить. Поэтому мы предложили ребятам из «Кванториума» использовать наши фонды для создания виртуальных коллекций. Либо, используя формат дополненной реальности, сделать из экспонатов настоящие 3D-модели. Вариантов много. В самое ближайшее время мы планируем провести съемку 360° для создания виртуальной экскурсии по музею. Это необходимо, чтобы сохранить музей в том варианте, каким мы видим его сейчас. Ведь кто знает, каким он будет через пять лет, когда откроется «Территория притяжения», – добавила руководитель научно-технического музея ММК Надежда Халитова.