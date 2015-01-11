Южноуральские студотряды стали лучшими на Урале в профессиональном мастерстве

В Челябинске состоялось закрытие слета студенческих отрядов Уральского федерального округа. На мероприятии были объявлены победители спартакиады и конкурса профессионального мастерства студенческих отрядов #ТрудКрут, которые затем примут участие во Всероссийском слете студенческих отрядов в Санкт-Петербурге.«Я рада, что наконец-то мы с вами увиделись вживую. Я очень благодарна принимающей стороне. Буквально через месяц, в ноябре, мы встретимся с вами в Санкт-Петербурге, и наша сборная будет состоять из представителей всех наших регионов. Лица более-менее определены, кто войдет в команду. Все, кто в нее войдут, желаю ни пуха ни пера. И давайте сделаем так, чтобы Урал стал первым на спартакиаде Российских Студенческих Отрядов», – пожелала удачи ребятам комиссар студенческих отрядов Уральского федерального округа Елена Доценко.Участниками слета стали более 120 представителей студотрядов из Тюменской, Свердловской, Курганской и Челябинской областей. Почетным гостем мероприятия стала руководитель Управления по молодежной политике Челябинской области Светлана Калимуллина.На протяжении трех дней молодые люди соревновались в пяти видах спорта и в профессиональном мастерстве. По итогам пройденных этапов в конкурсе профессионального мастерства сервисных отрядов #ТрудКрут лучшей стала делегация Челябинской области, второе и третье место заняли Тюменская и Свердловская области. Также представители ЧОСО стали победителями в компетенциях: Ольга Миргаязова (ССервО Avalon) в поварском деле, Ян Меркурьеьв (ССервО Avalon) показал себя в качестве бармена, Марьяна Аксенова (ССерВО «Цезарь») стала лучшей официанткой, а Азалия Валиуллина (ССервО «Штиль») – горничной.В конкурсе студенческих строительных отрядов победу одержал Тюменский областной студенческий отряд, вторыми стали ребята из Челябинской области, почетное третье место взяла команда Свердловского отделения.После состязаний в общекомандном зачете спартакиады первыми стали студенты из Свердловской области. Челябинская и Курганская область заняли второе и третье места.Отметим, что на протяжении всего мероприятия соблюдались все меры эпидемиологической безопасности: масочный режим, измерение температуры и санитарная обработка рук.Организаторами мероприятия выступили Челябинский государственный университет, штаб студенческих отрядов УрФО, Челябинский областной студенческий отряд и штаб студотрядов ЧелГУ при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.