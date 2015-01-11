Синоптики прогнозируют туман в Челябинской области до утра 1 октября

Синоптики прогнозируют туман в отдельных районах Челябинской области до утра 1 октября.
На сайте Гидрометцентра России сообщается, что из-за ухудшения видимости в ночные и утренние часы до 10 утра четверга объявлен желтый уровень погодной опасности.
Предстоящей ночью в регионе ожидается плюс 1-6, местами – до минус трех градусов, днем 1 октября будет плюс 14-19, без существенных осадков, сохранится переменная облачность.
В Челябинске ночью будет плюс 3-5, завтра днем – 15-17 выше нуля, ветер юго-восточный от трех до восьми метров в секунду.
Напомним, 30 сентября из-за сильного тумана аэропорт приостановил прием и отправку авиарейсов. Часть самолетов была направлена на запасной аэродром Кольцово.
https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-prognoziruyut-tuman-v-Chelyabinskoy-oblasti-do-utra-1-oktyabrya_130347.html