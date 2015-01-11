В Челябинской области завоют сирены и прервется телевещание

В Челябинской области стартовали мероприятия Всероссийской тренировки по гражданской обороне – сегодня, 2 октября 2020 года, в период с 11.00 до 14.00 часов будет проведена плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей, в том числе электросирен локальных систем оповещения потенциально-опасных объектов.

Кроме того, в 11.45 местного времени в течение одной минуты будет осуществлено замещение сигнала цифрового наземного телевизионного вещания передачей в эфир тестового информационного сообщения (на экранах телевизоров появится заставка с информационным текстом). Также с 11.45 до 11.47 минут через домофонную сеть компании ООО «Интерсвязь» будет произведен запуск проверочного сообщения.

С 13.20 до 13.25 прозвучит единый сигнал «Внимание всем!» Он предназначен для оповещения населения в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия. Он подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий, расположенных в городах и районах области.

Услышав звуки электросирены, немедленно включите проводную радиоточку, радиоприемник или телевизор и прослушайте информационное сообщение. Тексты сообщений передаются в течение пяти минут. Там где электросирены слабо прослушиваются, предупреждением о передаче сообщения станут производственные гудки и сигналы транспортных средств. Тех, кто находится на улице, в транспорте и других общественных местах оповещают сотрудники полиции, МЧС России и других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-zavoyut-sireny-i-prervetsya-televeschanie_130405.html