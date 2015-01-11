2020-10-02YEKT16:00:00 | Губерния Клуб дзюдо «Ичибан» стал победителем первого конкурса на гранты Губернатора Челябинской области Источник: министерство физической культуры и спорта Челябинской области









Проект «Через спорт к успеху» этой областной общественной организации признан лучшим в направлении «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». Он нацелен на привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, в возрасте от 5 до 15 лет, проживающих в городе Челябинске.По опыту и твердому убеждению авторов нового проекта, систематические занятия дзюдо помогают в спортивной подготовке и совершенствовании личности, способствуют развитию волевых, нравственных и других качеств занимающихся, а также формированию моральных устоев: ответственности, взаимопомощи, уважения к окружающим людям.В рамках реализации проекта будут организованы занятия с детьми по физкультурно-оздоровительным программам дзюдо, проведены психологические тренинги и спортивно массовые мероприятия.«Благодаря гранту Губернатора Челябинской области мы получили возможность реализовать свою программу «Через спорт к успеху», – подчеркнул руководитель и главный тренер клуба-грантообладателя, Заслуженный мастер спорта России Кирилл Денисов. – Она позволит многим детям заниматься бесплатно. Также они получат бесплатное медицинское обследование, медицинскую страховку и спортивную экипировку. Мы считаем, что данные мероприятия позволят нам воспитать новое поколение и сделать его сильнее, крепче и лучше».Отметим, что это второй за месяц успех молодого клуба дзюдо, основателем которого является один из самых опытных и титулованных членов национальной сборной Кирилл Денисов. Призер восьми чемпионатов мира (в личном и командном первенствах), двукратный чемпион Европы, победитель первых Европейских игр, участник Олимпийских игр 2012 и 2016 годов. В начале сентября «Ичибан» стал победителем конкурса грантов Президента Российской Федерации. Клубный проект «Семья Чемпионов» отличился в направлении «Поддержка и пропаганда практик здорового образа жизни, правильного питания и сбережения здоровья».Добавим, что еще одним победителем первого конкурса на гранты Губернатора Челябинской области в том же направлении «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» стал клуб дзюдо «Синара». Целью проекта «Используй силу ДЗЮДО во имя добра» автономной некоммерческой организации дополнительного образования является безвозмездное оказание услуг в области физической культуры и спорта в Каслинском городском поселении. Источник: министерство физической культуры и спорта Челябинской областиПроект «Через спорт к успеху» этой областной общественной организации признан лучшим в направлении «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». Он нацелен на привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, в возрасте от 5 до 15 лет, проживающих в городе Челябинске.По опыту и твердому убеждению авторов нового проекта, систематические занятия дзюдо помогают в спортивной подготовке и совершенствовании личности, способствуют развитию волевых, нравственных и других качеств занимающихся, а также формированию моральных устоев: ответственности, взаимопомощи, уважения к окружающим людям.В рамках реализации проекта будут организованы занятия с детьми по физкультурно-оздоровительным программам дзюдо, проведены психологические тренинги и спортивно массовые мероприятия.«Благодаря гранту Губернатора Челябинской области мы получили возможность реализовать свою программу «Через спорт к успеху», – подчеркнул руководитель и главный тренер клуба-грантообладателя, Заслуженный мастер спорта России. – Она позволит многим детям заниматься бесплатно. Также они получат бесплатное медицинское обследование, медицинскую страховку и спортивную экипировку. Мы считаем, что данные мероприятия позволят нам воспитать новое поколение и сделать его сильнее, крепче и лучше».Отметим, что это второй за месяц успех молодого клуба дзюдо, основателем которого является один из самых опытных и титулованных членов национальной сборной Кирилл Денисов. Призер восьми чемпионатов мира (в личном и командном первенствах), двукратный чемпион Европы, победитель первых Европейских игр, участник Олимпийских игр 2012 и 2016 годов. В начале сентября «Ичибан» стал победителем конкурса грантов Президента Российской Федерации. Клубный проект «Семья Чемпионов» отличился в направлении «Поддержка и пропаганда практик здорового образа жизни, правильного питания и сбережения здоровья».Добавим, что еще одним победителем первого конкурса на гранты Губернатора Челябинской области в том же направлении «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» стал клуб дзюдо «Синара». Целью проекта «Используй силу ДЗЮДО во имя добра» автономной некоммерческой организации дополнительного образования является безвозмездное оказание услуг в области физической культуры и спорта в Каслинском городском поселении. AzAzA 2020-10-02YEKT16:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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