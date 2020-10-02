В Снежинске отменили принятое накануне решение о двухнедельном карантине для школьников

На этой неделе в Снежинске всех школьников города отправили на двухнедельный карантин в связи с сложной эпидемиологической областной, но практически сразу это решение отменили.

Первого октября, на заседании оперативного штаба городского округа было принято решение о введении карантина в школах города с пятого по 18 октября в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и ОРВИ. Решение о дистанционном обучении каждая школа должна была принять отдельно. Со второго по 18 октября этим решением карантин вводился в учреждениях допобразования.

Но в администрации города и в министерстве образования и науки области сообщили, что данное решение оперативного штаба отменено.

«Решение главы действительно приостановлено, - сообщили в пресс-службе минобрнауки. - Пока школы Снежинска работают в прежнем режиме». В городской администрации уточнили, что решение о карантине в настоящий момент находится на согласовании в областном правительстве.

Напомним, ранее в министерстве сообщали, что пока власти Челябинской области не рассматривают варианты корректировки сроков начала и продолжительности осенних каникул или отправки всех школ на карантин для недопущения распространения коронавирусной инфекции и ОРВИ.

На сегодня на карантине находятся две школы и 244 класса в области.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-snezhinske-otmenili-prinyatoe-nakanune-reshenie-o-dvuhnedelnom-karantine-dlya