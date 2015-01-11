Сотрудники челябинского завода через «Фабрику процессов» осваивают инструменты бережливого производства

Рабочая группа завода «ДСТ-Урал» прошла игровой практикум, обучающий руководителей и сотрудников компаний инструментам и методам бережливого производства путем имитации реальных трудовых процессов. Челябинское предприятие в конце июля вступило в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости».«Одним из обязательных этапов для участников нацпроекта является производственный тренинг «Фабрика процессов». Обучение действием и эффект погружения позволяют сформировать у специалистов устойчивые навыки выявления и устранения потерь в производственных потоках, а также понимание, как эти улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности предприятия», - говорит руководитель Регионального центра компетенций Евгений Антонов.Обучение в РЦК, созданном при Фонде развития промышленности Челябинской области для реализации в регионе мероприятий по повышению производительности труда, построено на примере процесса сборки узла «Регулятор давления газа». Это реальное изделие ООО «ЭПО Сигнал» (г. Энгельс, Саратовская обл.), также входящего в нацпроект, сообщает пресс-служба регионального ФРП.Участникам предлагается собрать определенное количество изделий за ограниченное время. Каждый получает «роль»: логист, клиент, начальник цеха, директор по качеству, сборщик и т.д. - и учится взаимодействовать с коллегами в непривычной среде. В ходе выполнения задания постепенно приходит понимание, что «традиционный» подход не позволяет добиться необходимой производительности. Методом проб и ошибок участники под руководством тренеров ищут решение выявленных проблем: переставляют столы, наводят порядок на рабочих местах, выстраиваются в конвейер, меняют функционал работников, чтобы оптимизировать (упростить и ускорить) процесс.««Фабрика» позволяет увидеть реализацию инструментов бережливого производства, что называется, в моменте. Это очень мотивирует. Чем быстрее цикл теория-практика-результат, тем интереснее дальше погружаться в тему. А чем более результат осязаем и измерим, тем горячее желание внедрять полученные знания на своем предприятии и шаг за шагом идти к цели - увеличивать производительность труда, а вместе с ней и доходы. А еще это уникальная возможность увидеть коллег и коллектив в целом с другого ракурса – это очень важно для командной работы,», - делится впечатлениями руководитель рабочей группы ООО «ДСТ-Урал» Александра Горелая.
Источник: Фонд развития промышленности Челябинской области