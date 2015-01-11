2020-10-05YEKT13:00:00 | Губерния Команды из Челябинской области вышли в финал конкурса «Учитель будущего» Завершился четвертый полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – среди участников из Уральского федерального округа. Руководитель проекта «Учитель будущего» АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Богданцев заявил, что одна из основных задач конкурса – формирование сообщества педагогов, создание эффективной площадки для общения и полезной базы знаний, которой смогут воспользоваться все участники.По итогам полуфинала были определены 13 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Учитель будущего». Ими стали 4 команды от Свердловской области, 3 команды от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по 2 команды от Челябинской и Тюменской областей и по одной команде от Ямало-Ненецкого автономного округа и Курганской области.Челябинскую область в финале представят команды: МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 имени Ю.А. Гагарина» г. Магнитогорск (Шеметова Ольга Ильинична, Прыгина Екатерина Сергеевна, Рогожина Наталья Владимировна) и МОУ «СОШ № 7» Копейского городского округа (Саратовкина Оксана Николаевна, Демова Юлия Викторовна, Рюб Виктория Юрьевна).По мнению Оксаны Саратовкиной, «Учитель будущего» – очень важный и востребованный проект: «Конкурс появился как раз вовремя. Существует потребность в площадке по обмену опытом, по отработке проблемных ситуаций, по формированию и развитию тех навыков и умений, которые, к сожалению, не существовали ранее. Конкурс дал нам возможность поработать во всех этих направлениях, и за три дня сделать огромный шаг вперед. Для меня конкурс «Учитель будущего» – это профессиональный рост, это новые друзья, это просто классно!»Победители полуфинала в УФО получил сертификат на бесплатное обучение (курсы повышения квалификации 36 часов) по программе, которую выберут самостоятельно, а также сертификат на получение бесплатной лицензии на использование любого учебника в электронной форме на выбор.Партнеры конкурса «Яндекс. Учебник» по итогам конкурсного испытания «Методический конструктор» вручили свои приз – мини-станции «Алиса» – команде МОУ «СОШ № 7» Копейского городского округа (Челябинская область, г. Копейск. Участники: Саратовкина Оксана Николаевна, Демова Юлия Викторовна, Рюб Виктория Юрьевна). Кроме того, Виктория Рюб получила сертификаты на стажировку в «Яндекс. Учебник».Профессиональный конкурс «Учитель будущего» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель – поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участники проходят дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал.В финале победителей ждет заграничная поездка на стажировку и специальные образовательные события Мастерской управления «Сенеж». Кроме того, команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России. AzAzA 2020-10-05YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Подведены итоги первого тура конкурса «Учитель года»

«Педагог года-2015»: участники определены, старт дан

Победители муниципального конкурса педагогических работников

Гагаринская модель взлетела выше всех

Объявлены полуфиналисты конкурса «Учитель года России-2012» {comments_news}