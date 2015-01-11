2020-10-06YEKT14:00:00 | Губерния Нацпроект «Демография»: в 2020 году финансовая поддержка южноуральских семей с детьми составит 5,5 млрд рублей Источник: rv-ryazan.ru









В 2020 году в рамках нацпроекта «Демография» продолжаются мероприятия, направленные на стимулирование рождаемости и улучшение демографической ситуации в Челябинской области. О финансовой поддержке семей с детьми сегодня в онлайн-режиме на пресс-конференции ИД «Гранада Пресс» рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.«Для нас региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» очень значимый. В его рамках мы предоставляем несколько видов социальной поддержки, в частности, это выплаты на первого ребенка, выплаты многодетным семьям на третьего и последующих детей, единовременное пособие при рождении ребенка и региональный материнский капитал», — рассказала Ирина Буторина.Министр социальных отношений добавила, что по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера с 1 января 2020 года изменился подход к назначению мер социальной поддержки. В частности, право на ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей получили семьи, у которых среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов на человека (при обращении в 2020 году ниже 22 166 рублей на человека). «Мы видим, что на Южном Урале растет число многодетных семей. За период с января по сентябрь 2020 года их количество увеличилось до 6560, в аналогичном периоде прошлого года многодетных семей было 6429. Это хорошая тенденция», — уточнила руководитель ведомства.Также по инициативе губернатора Алексея Текслера изменения коснулись регионального материнского капитала. Его размер увеличен с 63 тысяч до 100 тысяч рублей и существенно расширен перечень направлений, по которым могут расходоваться средства. Теперь областной материнский капитал можно потратить на строительство и реконструкцию жилых домов, образование детей; погашение ипотеки; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; покупку садов или огородов; оплату медицинских услуг.В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» в 2020 году более 22 тысяч южноуральских семей получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, выплаты на третьего и последующих детей — 12386 семей. С начала 2020 года 1399 семьям выплачен областной материнский капитал, 18 808 семей получили областное единовременное пособие при рождении ребенка. «В целом на реализацию проекта в 2020 году предусмотрено порядка 5,5 млрд рублей, в том числе 4 млрд рублей – федеральный бюджет, 1,5 млрд рублей — областной», — сказала Ирина Буторина.Напомним, региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» включает 5 направлений: единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячная выплата при рождении первого ребенка; выплата областного материнского капитала; ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей; проведение процедуры ЭКО. Источник: rv-ryazan.ruВ 2020 году в рамках нацпроекта «Демография» продолжаются мероприятия, направленные на стимулирование рождаемости и улучшение демографической ситуации в Челябинской области. О финансовой поддержке семей с детьми сегодня в онлайн-режиме на пресс-конференции ИД «Гранада Пресс» рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.«Для нас региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» очень значимый. В его рамках мы предоставляем несколько видов социальной поддержки, в частности, это выплаты на первого ребенка, выплаты многодетным семьям на третьего и последующих детей, единовременное пособие при рождении ребенка и региональный материнский капитал», — рассказала.Министр социальных отношений добавила, что по инициативе губернатора Челябинской областис 1 января 2020 года изменился подход к назначению мер социальной поддержки. В частности, право на ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей получили семьи, у которых среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов на человека (при обращении в 2020 году ниже 22 166 рублей на человека). «Мы видим, что на Южном Урале растет число многодетных семей. За период с января по сентябрь 2020 года их количество увеличилось до 6560, в аналогичном периоде прошлого года многодетных семей было 6429. Это хорошая тенденция», — уточнила руководитель ведомства.Также по инициативе губернатораизменения коснулись регионального материнского капитала. Его размер увеличен с 63 тысяч до 100 тысяч рублей и существенно расширен перечень направлений, по которым могут расходоваться средства. Теперь областной материнский капитал можно потратить на строительство и реконструкцию жилых домов, образование детей; погашение ипотеки; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; покупку садов или огородов; оплату медицинских услуг.В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» в 2020 году более 22 тысяч южноуральских семей получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, выплаты на третьего и последующих детей — 12386 семей. С начала 2020 года 1399 семьям выплачен областной материнский капитал, 18 808 семей получили областное единовременное пособие при рождении ребенка. «В целом на реализацию проекта в 2020 году предусмотрено порядка 5,5 млрд рублей, в том числе 4 млрд рублей – федеральный бюджет, 1,5 млрд рублей — областной», — сказала.Напомним, региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» включает 5 направлений: единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячная выплата при рождении первого ребенка; выплата областного материнского капитала; ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей; проведение процедуры ЭКО. AzAzA 2020-10-06YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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