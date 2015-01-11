2020-10-08YEKT08:48:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 08.10.2020 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня четверг 08 октября 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была -7 град. С • атмосферное давление 757 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 91 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1. В сетях холодного водоснабжения Ленина 84 с 9 до 12 часов Гайдара 20 п.1,2, с 9 до 13 часов Луначарского 9 с 9 до 14 часов 2. В сетях электро-снабжения Иртяшская 7 п.1-5 с 9 до окончания Победы 41 с 9 до 12 часов 3. В сетях горячего водоснабжения и отопления Лермонтова 21, Свердлова 27,29 с 8.30 до окончания Калинина 9, Дзержинского 38, Семенова 38 с 9 до окончания Набережная 65, Свердлова 2,47, Гайдара 27 п.9 с 9 до 12 часов Луначарского 9 с 9 до 14 часов Вниманию жителей Озерского городского округа ! В Челябинской области продлен режим повышенной готовности до 18 октября. Продолжает действовать масочный режим (ношение масок обязательно в общественных местах). Уважаемые озерчане! 10 октября с 9 до 15 часов на пл. им. Ленина будет организована расширенная продажа сельскохозяйственной продукции «Золотая осень - 2020». Просьба к владельцам автотранспорта – убрать свои автомобили с площади. Вниманию жителей округа! На основании постановления администрации Озерского городского округа от 10 апреля 2020 № 825 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2020 год» на территории Озерского городского округа устанавливаются: · с 05.06.2020 по 01.09.2020 купальный сезон; · с 15.06.2020 по 01.11.2020 навигационный сезон. Места для массового отдыха на водоемах: · пляж «Нептун» - улица Архипова, в районе дома № 6; · пляж «Колибри» в городском парке культуры и отдыха - улица Парковая, в районе дома № 1; · пляж «Молодежный» - улица Бажова, в районе дома 28; · пляжи в детских оздоровительных лагерях: «Отважных», «Орленок», «Звездочка». Места опасные для купания: · обводненный карьер в 115 м на юго - запад от нежилого здания, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, Озерское шоссе, 22, корпус, 4; · обводненный карьер в 85 м на юг от жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Карла Маркса, д. 1; · обводненный карьер в 35 м на юг от жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, 63; · озера Большая и Малая Нанога, Кызылташ, Булдым; · озеро Иртяш в микрорайоне Заозерный. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,10 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,13 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 08 октября 2020 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный с переходом днем на юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 11 м/с. Температура воздуха ночью минус 2-7°, в низинах до минус 11°, днем плюс 5-10°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. 3.1 Лесопожарная обстановка: Чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,3). На территории округа действует 3 класс пожарной опасности. 3.2. Техногенные ЧС: 3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3). 3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,3) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 3.4. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.5. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 201 обращение. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/44570/ alebedeva 2020-10-08YEKT08:48:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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