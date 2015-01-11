Осенняя афиша приятных событий на злобу пандемии

У многих осень - любимое время года!

Эта осень совсем не простая во многих аспектах! Ловите последние тёплые лучики света и обязательно в эти выходные найдите развлечение по душе!

Хороших выходных и...будьте здоровы!

Озёрск

9 октября, пятница

17-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"ТЕАТРАЛЬНАЯ БЕСЕДКА"-поговорим с новой актрисой театра кукол Александрой Горбуновой.

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Старший сын", комедия (12+)

10 октября, суббота

С 10 до 16-00 Городской музей

Выставки фотоклуба «Объективный мир»

11:00 Спектакль "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду" (5+)

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Зарядка для хвоста" Г.Остер

Сказка (0+)

12-00 ткРодной, детский игровой центр "Веселандия"

Ждем маленьких гостей на игровую программу:

10-го октября ребят встретит клоунесса Кнопочка.

14:00 НА СТРАНИЦАХ ТЕАТРАЛЬНОГО АЛЬБОМА

Читайте о театральных впечатлениях Катюши Новоселовой.

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Курчатов", драматическая фантазия в 2-х действиях (16+)

11 октября, воскресенье

11:00 и 13:00 Спектакль "Курочка Ряба" (3+)

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Как Федор дочь Кощея полюбил", сказка (6+)

16:00 ПРО АКЦИЮ "50 СЧАСТЛИВЫХ МАМ"

Кто успеет принять участие, тот получит билет в подарок. Билетов ровно 50!

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

11 октября в 18:30 вместо спектакля "Земля Эльзы" Я.Пулинович пройдёт комедия "Старший сын" А.Вампилова.

Челябинск

«Фестиваль уличного кино» состоится в Челябинске

9-10 октября горожане смогут посмотреть фильмы под открытым небом.

Два дня в центре креативных индустрий SVOBODA2 (ул. Свободы, 2) любителям кино покажут 10 короткометражных фильмов молодых российских режиссеров. После чего, зрители смогут проголосовать за понравившийся, подняв вверх фонарик или включенный телефон. Победителей фестиваля буду определять по яркости света. Автор лучшего фильма получит грант в 1 500 000 рублей от генерального партнера фестиваля онлайн-кинотеатра МТС ТВ​ для съемки полнометражного дебюта.

Екатеринбург и Свердловская область

10 октября, 9:00, г. Невьянск, аэродром «Быньги»

Внедорожный спринт OFF ROAD: Уральская Грязь 2020

GPS- координаты: Широта N57°34.682′ Долгота E60°12.153′

Материал подготовила Александра Лебедева