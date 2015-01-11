2020-10-09YEKT07:00:00 | Губерния Предупреждали и закрыли: в Магнитогорске за регулярные нарушения санэпидтребований приостановили работу магазина Источник: Администрация Магнитогорска









В Магнитогорске по решению суда на две недели закрыли магазин, в котором период распространения коронавируса не выполнялись санэпидтребования. Кардинальные меры принимаются, поскольку халатность владельцев и сотрудников торговой точки может стоить здоровья или даже жизни кому-то из покупателей. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима и других противоэпидемических мер.Контрольные мероприятия межведомственные группы проводят на территории Челябинской области с самого начала действия режима повышенной готовности. Владельцев торговых объектов предупреждают, что в случае повторных или регулярных нарушений им грозит закрытие. Однако, как показывает практика, профилактические беседы и конструктивный диалог малоэффективны, поэтому настало время действенных санкций.Так, постановлением Правобережного суда Магнитогорска от 08.10.2020 административно приостановлена на 14 дней деятельность магазина «Уральский фермер» (проспект Ленина, 91). В магазине не выполнялись санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, создающего угрозу причинения вреда жизни, здоровья людей и способствующего возникновению инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции, среди населения, сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска.Сотрудники магазина не использовали средства индивидуальной защиты сами и не требовали этого от покупателей. Также в магазине не соблюдалась социальная дистанция, не были установлены санитайзеры. Это говорит лишь об одном: финансовая выгода для владельцев данного магазина намного важнее здоровья населения. Между тем эпидемиологическая ситуация в регионе начала ухудшаться, количество заболевших COVID–19 увеличивается с каждым днем. Тяжелая форма течения болезни может привести к летальному исходу, и никакие деньги не помогут людям быстрее выздороветь или легче перенести вирус. Поэтому становятся неизбежны такие кардинальные решения, как приостановление деятельности магазинов, где регулярно фиксируется нарушение санитарно-эпидемиологических требований.Напомним, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, межведомственные рабочие группы ежедневно выходят в рейды по объектам торговли и организациям Магнитогорска, где из-за большого скопления людей риски передачи опасного вируса возрастают в разы. Они проверяют соблюдение установленных в регионе санэпидтребований: наличие как у персонала, так и у посетителей СИЗ, соблюдение социальной дистанции, обработка рук антисептиками, а при необходимости и измерение температуры.При выявлении нарушений проверяющие выписывают безответственным сотрудникам административные протоколы и проводят разъяснительные беседы. В соответствии с частью первой статьи 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.Все торговые объекты и организации общественного питания проверяются повторно. И уже тогда предусмотрен штраф на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Но главным является то, что деятельность магазина может быть приостановлена на срок до 90 суток в случае неоднократного или грубого нарушения санитарно-эпидемиологических норм.Врачи предупреждают: сейчас каждый человек несет большую ответственность не только за свою жизнь и здоровье, но и за окружающих его людей. Использование СИЗ по-прежнему является главным гарантом сохранения здоровья. Если маски будут носить все участники коммуникационного процесса, то риски передачи инфекции сводятся к минимуму. Также необходимо не забывать об обработке рук антисептическими средствами. Источник: Администрация МагнитогорскаВ Магнитогорске по решению суда на две недели закрыли магазин, в котором период распространения коронавируса не выполнялись санэпидтребования. Кардинальные меры принимаются, поскольку халатность владельцев и сотрудников торговой точки может стоить здоровья или даже жизни кому-то из покупателей. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима и других противоэпидемических мер.Контрольные мероприятия межведомственные группы проводят на территории Челябинской области с самого начала действия режима повышенной готовности. Владельцев торговых объектов предупреждают, что в случае повторных или регулярных нарушений им грозит закрытие. Однако, как показывает практика, профилактические беседы и конструктивный диалог малоэффективны, поэтому настало время действенных санкций.Так, постановлением Правобережного суда Магнитогорска от 08.10.2020 административно приостановлена на 14 дней деятельность магазина «Уральский фермер» (проспект Ленина, 91). В магазине не выполнялись санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, создающего угрозу причинения вреда жизни, здоровья людей и способствующего возникновению инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции, среди населения, сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска.Сотрудники магазина не использовали средства индивидуальной защиты сами и не требовали этого от покупателей. Также в магазине не соблюдалась социальная дистанция, не были установлены санитайзеры. Это говорит лишь об одном: финансовая выгода для владельцев данного магазина намного важнее здоровья населения. Между тем эпидемиологическая ситуация в регионе начала ухудшаться, количество заболевших COVID–19 увеличивается с каждым днем. Тяжелая форма течения болезни может привести к летальному исходу, и никакие деньги не помогут людям быстрее выздороветь или легче перенести вирус. Поэтому становятся неизбежны такие кардинальные решения, как приостановление деятельности магазинов, где регулярно фиксируется нарушение санитарно-эпидемиологических требований.Напомним, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, межведомственные рабочие группы ежедневно выходят в рейды по объектам торговли и организациям Магнитогорска, где из-за большого скопления людей риски передачи опасного вируса возрастают в разы. Они проверяют соблюдение установленных в регионе санэпидтребований: наличие как у персонала, так и у посетителей СИЗ, соблюдение социальной дистанции, обработка рук антисептиками, а при необходимости и измерение температуры.При выявлении нарушений проверяющие выписывают безответственным сотрудникам административные протоколы и проводят разъяснительные беседы. В соответствии с частью первой статьи 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.Все торговые объекты и организации общественного питания проверяются повторно. И уже тогда предусмотрен штраф на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Но главным является то, что деятельность магазина может быть приостановлена на срок до 90 суток в случае неоднократного или грубого нарушения санитарно-эпидемиологических норм.Врачи предупреждают: сейчас каждый человек несет большую ответственность не только за свою жизнь и здоровье, но и за окружающих его людей. Использование СИЗ по-прежнему является главным гарантом сохранения здоровья. Если маски будут носить все участники коммуникационного процесса, то риски передачи инфекции сводятся к минимуму. Также необходимо не забывать об обработке рук антисептическими средствами. AzAzA 2020-10-09YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Главное контрольное управление Челябинской области следит за соблюдением ог ...

Полиция Озерска продолжает профилактические рейды по соблюдению режима само ...

Полиция предупредила южноуральцев об усилении контроля с 6 мая

Глава округа поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима

В Озерске проходят проверки соблюдения масочного режима {comments_news}