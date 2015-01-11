ОГЭ-2021 для 9-классников планируется провести в три этапа

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9 классов в 2021 году планируется провести в три этапа – проект документа, подготовленный Минпросвещения РФ и Рособрнадзором, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Досрочный этап ОГЭ пройдет с 20 апреля по 14 мая, основной – с 21 мая по 1 июля, дополнительный – с 3 по 22 сентября.
Заявления на участие в ОГЭ и ГВЭ-9 принимаются до 1 марта 2021 года.
Досрочный период планируется начать с экзамена по математике, основной – с экзамена по иностранным языкам.
ОГЭ по всем учебным предметам должен начинаться в 10.00 по местному времени. Продолжительность ОГЭ по математике, русскому языку, литературе составляет 3 часа 55 минут (235 минут); по физике, обществознанию, истории, биологии, химии – 3 часа (180 минут); по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), географии – 2 часа 30 минут (150 минут); иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) – 2 часа (120 минут), раздел «Говорение» – 15 минут.+
Напомним, в 2020 году экзамены у выпускников девятых классов из-за пандемии коронавируса были отменены, итоговые оценки школьникам выставили на основании годовых.
https://dostup1.ru/society/OGE-2021-dlya-9-klassnikov-planiruetsya-provesti-v-tri-etapa_130645.html