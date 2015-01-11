18 тысяч южноуральцев предпочли прямые расчеты с «Уралэнергосбыт»

С начала работы гарантирующего поставщика на прямые расчеты перешли жители более 250 многоквартирных домов Челябинской области, из них 120 домов – в Челябинске, 52 дома – в Кыштыме, 38 домов – в Трехгорном.

В большинстве случаев переход на прямые расчеты инициировали собственники жилья. Решение приняли на общем собрании простым большинством голосов. После управляющая компания предоставила гарантирующему информацию о собственниках и количестве прописанных лиц, данные прибора учета и последние показания. На этом основании «Уралэнергосбыт» открыл новые лицевые счета и направил в начале месяца персональные квитанции с указанием последних показаний, тарифа, способа начислений и оплат.

После перехода на прямые расчеты для жителей многоквартирных домов изменилась схема взаимодействия с гарантирующим поставщиком. Им необходимо ежемесячно передавать показания и вносить плату за электроэнергию непосредственно в ООО «Уралэнергосбыт». Новая система исключает из цепочки расчетов посреднические организации. Общедомовые продолжает начислять ТСЖ или управляющая компания.

Для жителей области переход на прямые расчеты гарантирует прозрачные и комфортные отношения. Для удобства новым пользователям рекомендуют завести личный кабинет, где хранится и обновляется в режиме реального времени вся информация о начислениях, показаниях и оплатах. Там же можно передать показания, оплатить электроэнергию, скачать акт сверки, перейти на электронные квитанции. Если возникли вопросы к гарантирующему поставщику, в компании рекомендуют воспользоваться доступными сервисами: позвонить по телефону контакт-центра 8 800 2222 500, обратиться в интернет-приемную, официальные группы в социальных сетях или прийти на видеоконсультацию в офис обслуживания.

«Уралэнергосбыт» просит клиентов соблюдать платежную дисциплину и ежемесячно оплачивать счета без комиссии через любой из удобных сервисов:

- в личном кабинете,

- в офисе обслуживания,

- в отделениях банков и «Почты России»,

- в банковских мобильных приложениях,

- через партнерские сервисы (ГИС ЖКХ, систему «Город»).

Передать показания можно при оплате, в личном кабинете, по телефону-автоответчику 8 800 1000 172 или на сайте компании с 1 по 25 число.

Пресс-служба ООО «Уралэнергосбыт»

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/44617/