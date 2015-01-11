2020-10-13YEKT07:00:00 | Губерния 53 социальных проекта будут поддержаны грантами губернатора Челябинской области Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области









12 октября состоялась онлайн пресс-конференция «В каких социальных проектах нуждается Челябинская область». В рамках мероприятия были подведены итоги первого конкурса грантов губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества для социально ориентированных некоммерческих организаций.Спикерами мероприятия стали начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов и директор Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала Михаил Комиссаров.Как было озвучено на пресс-конференции, на конкурс грантов губернатора 275 НКО представили 305 проектов, 53 из них будут поддержаны грантами. Рекордного для региона количества заявок (на грантовый конкурс Фонда президентских грантов от региона обычно выдвигается меньше инициатив) удалось достичь как раз за счет того, что конкурс проводился непосредственно на территории Челябинской области. Это позволило НКО решиться на участие, создавая в регионе устойчивые системы поддержки социально значимых проектов.Дмитрий Семенов отметил, что региональный конкурс был организован по стандартам Фонда президентских грантов, которые неоднократно доказывали свою прозрачность на федеральном уровне. «Все заявки принимались дистанционно, что особенно важно в период пандемии, — добавил он. — Зачастую для участия в предыдущих конкурсах заявителям из отдаленных муниципалитетов приходилось везти коробки документов в Челябинск. В этот раз все бумаги принимались исключительно в электронном виде на сайте грантыгубернатора74.рф. Это, безусловно, прорыв, такое было реализовано в нашем регионе впервые». Консультации по подаче заявки можно было получить в разной форме, особенно востребованной оказалась горячая линия, специально созданная для этой цели.После валидации к экспертизе были допущены 299 проектов. «Отказ получили заявки, которые не прошли проверку на соответствие критериям положения, — отметил Михаил Комиссаров. — Например, те, в которых запрашиваемая сумма была больше разрешенной или где в качестве заявителя выступали бюджетные учреждения и коммерческие организации. Это единичные случаи». Все, кто подавал заявку, могут получить в Фонде поддержки гражданских инициатив рекомендации по доработке заявки на основе обратной связи от экспертов.В целом, как отметили спикеры, южноуральские НКО подготовили проекты на высоком уровне. Чем больше грант планировал получить заявитель, тем большее количество баллов ему нужно было получить.За реализацией инициатив-победителей конкурса будут следить кураторы, закрепленные за каждым проектом. Контроль будет вестись в электронной форме с помощью банковской платформы. Заявители, получившие грант свыше одного миллиона рублей, будут претворять проект в жизнь поэтапно, а финансовые средства получать траншами после успешного прохождения контрольных точек. «Такой подход позволит обезопасить бюджетные деньги от нецелевых расходов», — прокомментировал Дмитрий Семенов.Напомним, что 5 октября стартовал второй конкурс губернаторских грантов. Все его условия остаются такими же, как и в первом конкурсе, за исключением одного: НКО, уже ставшие победителями, больше не могут заявлять свои проекты. Благодаря этому у разных НКО Челябинской области будет шанс получить поддержку.На вопрос «В каком направлении и с каким проектом стоит заявляться на конкурс грантов?», спикеры пресс-конференции ответили единодушно: важно реализовать тот многолетний опыт и профессионализм, которые за годы работы накопила некоммерческая организация, и отталкиваться от тех нужд, которые есть в конкретном муниципалитете.Отметим, что в ближайшее время будет запущен конкурс грантов губернатора для физических лиц. Оркомитет проекта планирует провести все его этапы в электронном формате – такой опыт Челябинской области станет первым в России. Видеозапись пресс-конференции доступна на канале «Гранада Пресс» в YouTube: Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области12 октября состоялась онлайн пресс-конференция «В каких социальных проектах нуждается Челябинская область». В рамках мероприятия были подведены итоги первого конкурса грантов губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества для социально ориентированных некоммерческих организаций.Спикерами мероприятия стали начальник управления общественных связей правительства Челябинской областии директор Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.Как было озвучено на пресс-конференции, на конкурс грантов губернатора 275 НКО представили 305 проектов, 53 из них будут поддержаны грантами. Рекордного для региона количества заявок (на грантовый конкурс Фонда президентских грантов от региона обычно выдвигается меньше инициатив) удалось достичь как раз за счет того, что конкурс проводился непосредственно на территории Челябинской области. Это позволило НКО решиться на участие, создавая в регионе устойчивые системы поддержки социально значимых проектов.Дмитрий Семенов отметил, что региональный конкурс был организован по стандартам Фонда президентских грантов, которые неоднократно доказывали свою прозрачность на федеральном уровне. «Все заявки принимались дистанционно, что особенно важно в период пандемии, — добавил он. — Зачастую для участия в предыдущих конкурсах заявителям из отдаленных муниципалитетов приходилось везти коробки документов в Челябинск. В этот раз все бумаги принимались исключительно в электронном виде на сайте грантыгубернатора74.рф. Это, безусловно, прорыв, такое было реализовано в нашем регионе впервые». Консультации по подаче заявки можно было получить в разной форме, особенно востребованной оказалась горячая линия, специально созданная для этой цели.После валидации к экспертизе были допущены 299 проектов. «Отказ получили заявки, которые не прошли проверку на соответствие критериям положения, — отметил Михаил Комиссаров. — Например, те, в которых запрашиваемая сумма была больше разрешенной или где в качестве заявителя выступали бюджетные учреждения и коммерческие организации. Это единичные случаи». Все, кто подавал заявку, могут получить в Фонде поддержки гражданских инициатив рекомендации по доработке заявки на основе обратной связи от экспертов.В целом, как отметили спикеры, южноуральские НКО подготовили проекты на высоком уровне. Чем больше грант планировал получить заявитель, тем большее количество баллов ему нужно было получить.За реализацией инициатив-победителей конкурса будут следить кураторы, закрепленные за каждым проектом. Контроль будет вестись в электронной форме с помощью банковской платформы. Заявители, получившие грант свыше одного миллиона рублей, будут претворять проект в жизнь поэтапно, а финансовые средства получать траншами после успешного прохождения контрольных точек. «Такой подход позволит обезопасить бюджетные деньги от нецелевых расходов», — прокомментировал Дмитрий Семенов.Напомним, что 5 октября стартовал второй конкурс губернаторских грантов. Все его условия остаются такими же, как и в первом конкурсе, за исключением одного: НКО, уже ставшие победителями, больше не могут заявлять свои проекты. Благодаря этому у разных НКО Челябинской области будет шанс получить поддержку.На вопрос «В каком направлении и с каким проектом стоит заявляться на конкурс грантов?», спикеры пресс-конференции ответили единодушно: важно реализовать тот многолетний опыт и профессионализм, которые за годы работы накопила некоммерческая организация, и отталкиваться от тех нужд, которые есть в конкретном муниципалитете.Отметим, что в ближайшее время будет запущен конкурс грантов губернатора для физических лиц. Оркомитет проекта планирует провести все его этапы в электронном формате – такой опыт Челябинской области станет первым в России. Видеозапись пресс-конференции доступна на канале «Гранада Пресс» в YouTube: https://youtu.be/mmWXLSPyIEY AzAzA 2020-10-13YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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