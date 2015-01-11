На Южном Урале стартовал конкурс видеороликов на сельскохозяйственную тему

Челябинское отделение Российского союза сельской молодежи объявило о старте конкурса видеороликов на сельскохозяйственную тему.К участию приглашаются все желающие. Для этого необходимо выложить в социальных сетях («ВКонтакте» или Instagram) короткий видеоролик, в котором можно прочитать стихотворение о селе, рассказать о собственном хозяйстве или исполнить песню. В публикации важно использовать хэштеги #РССМ74 и #деньработникасх.Конкурс проходит с 10 по 25 октября. Самые креативные и творческие участники получат памятные призы от РССМ.Подробная информация о мероприятиях конкурса будет публиковаться в официальной группе РССМ в социальной сети «ВКонтакте».#РССМ #селотерриторияразвития #фермер74