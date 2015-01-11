2020-10-13YEKT11:00:00 | Губерния На Южном Урале определили сильнейших в параспортивном туризме Источник: Пресс-служба минсоцотношений Челябинской области









В Челябинской области завершились соревнования по спортивному туризму среди участников с ограниченными возможностями здоровья. Целую неделю параспортсмены провели на территории дома отдыха «Звездный» (озеро Акакуль). Организатором состязаний выступила Челябинская областная общественная организация Всероссийского общества инвалидов.В областных соревнованиях приняли участие 39 человек из Снежинска, Кыштыма, Усть-Катава, Верхнего Уфалея, Челябинска, Увельского, Еманжелинского и Саткинского муниципальных районов, сообщает минсоцотношений.Участники соревновались на пешеходных и водных дистанциях. Они выполнили упражнения по вязке узлов, оказанию первой доврачебной помощи в походе, поднялись с жумаром, прошли навесные переправы на ролике, по веревке с перилами (параллельные перила), по бревну, управляли катамараном, поднялись на гору Егоза, побывали на Каолиновом карьере и состязались в туристической эстафете.Призовые места распределили среди мужчин и женщин по трем категориям: СТ1 – колясочники, СТ2 – спортсмены с поражением нижних конечностей, СТ3 – спортсмены с поражением верхних конечностей, СТ4 – спортсмены с общим заболеванием.Победу в группе СТ1 одержали Денис Денгизов и Наталья Ганичева (оба из Челябинска). В группе СТ2 лучшие результаты показали Сергей Кошмар (Увелка) и Елизавета Шашкина (Снежинск). В СТ3 первое место досталось Алексею Тузову (Еманжелинск) и Наталье Шибановой (Челябинск). В группе СТ4 сильнейшими оказались Ольга Запьянская (Усть-Катав) и Андрей Зыков (Кыштым).«Сначала было страшно, но когда начал подниматься, понял, что не страшно, а немного тяжело. Затем уже пошел адреналин, хочется еще и еще. Думал, не получится, но справился», - поделился впечатлениями от прохождения дистанцииинвалид первой группы, колясочникДенис Денгизов.По словам организаторов соревнований, не всем участникам покорились спортивные трассы, но однозначно все получили колоссальный туристический опыт.«Именно занятия туризмом являются действенным способом социализации инвалидов, развития у них навыков самостоятельности, их самореализации и самоутверждения, — сказала председатель ЧООО ВОИ Елена Куртеева. — Особенно хочется отметить профессионализм наших инструкторов по спортивному туризму Натальи Коркиной и Владимира Зырянова, которые своим примером вдохновляют участников к победе над собой. Благодарим министерство социальных отношений за поддержку проекта и оплату проживания участников в рамках субсидии. Также благодарим региональное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» в Челябинской области в лице председателя Вадима Алёшкина за помощь при проведении классификации участников». Она также добавила, что мероприятие прошло в рамках проекта «Доступный спортивный туризм» Челябинской областной организации ВОИ, который получил поддержку Фонда президентских грантов.







Источник: Пресс-служба минсоцотношений Челябинской областиВ Челябинской области завершились соревнования по спортивному туризму среди участников с ограниченными возможностями здоровья. Целую неделю параспортсмены провели на территории дома отдыха «Звездный» (озеро Акакуль). Организатором состязаний выступила Челябинская областная общественная организация Всероссийского общества инвалидов.В областных соревнованиях приняли участие 39 человек из Снежинска, Кыштыма, Усть-Катава, Верхнего Уфалея, Челябинска, Увельского, Еманжелинского и Саткинского муниципальных районов, сообщает минсоцотношений.Участники соревновались на пешеходных и водных дистанциях. Они выполнили упражнения по вязке узлов, оказанию первой доврачебной помощи в походе, поднялись с жумаром, прошли навесные переправы на ролике, по веревке с перилами (параллельные перила), по бревну, управляли катамараном, поднялись на гору Егоза, побывали на Каолиновом карьере и состязались в туристической эстафете.Призовые места распределили среди мужчин и женщин по трем категориям: СТ1 – колясочники, СТ2 – спортсмены с поражением нижних конечностей, СТ3 – спортсмены с поражением верхних конечностей, СТ4 – спортсмены с общим заболеванием.Победу в группе СТ1 одержали(оба из Челябинска). В группе СТ2 лучшие результаты показали(Увелка) и(Снежинск). В СТ3 первое место досталось(Еманжелинск) и(Челябинск). В группе СТ4 сильнейшими оказались(Усть-Катав) и(Кыштым).«Сначала было страшно, но когда начал подниматься, понял, что не страшно, а немного тяжело. Затем уже пошел адреналин, хочется еще и еще. Думал, не получится, но справился», - поделился впечатлениями от прохождения дистанцииинвалид первой группы, колясочникДенис Денгизов.По словам организаторов соревнований, не всем участникам покорились спортивные трассы, но однозначно все получили колоссальный туристический опыт.«Именно занятия туризмом являются действенным способом социализации инвалидов, развития у них навыков самостоятельности, их самореализации и самоутверждения, — сказала председатель ЧООО ВОИ. — Особенно хочется отметить профессионализм наших инструкторов по спортивному туризму, которые своим примером вдохновляют участников к победе над собой. Благодарим министерство социальных отношений за поддержку проекта и оплату проживания участников в рамках субсидии. Также благодарим региональное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» в Челябинской области в лице председателяза помощь при проведении классификации участников». Она также добавила, что мероприятие прошло в рамках проекта «Доступный спортивный туризм» Челябинской областной организации ВОИ, который получил поддержку Фонда президентских грантов. Источник: Пресс-служба минсоцотношений Челябинской области AzAzA 2020-10-13YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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