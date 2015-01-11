2020-10-14YEKT12:00:00 | Губерния Индустриальный парк «Малая Сосновка» готовится к приему новых резидентов Источник: Пресс-служба минпрома Челябинской области









Обеспечение всеми необходимыми ресурсами индустриального парка «Малая Сосновка» в Сосновском районе будет полностью завершено в декабре этого года, к моменту выхода новых резидентов – ООО «МКС Индустрия» и ООО ТД «Комфорт» - на строительно-монтажные работы по возведению их объектов.«Наша цель – сделать эту площадку максимально удобной, эффективной и экономически выгодной для компаний, готовых разместить свои производственные мощности или офисы на территории парка и стать его резидентами. Это даст им дополнительные возможности развития, а региону – новые инвестиции, рабочие места и налоговые отчисления в бюджет. Мы очень признательны правительству области, в том числе министерству промышленности, за содействие в том, чтобы наш индустриальный парк соответствовал всем установленным требованиям и критериям. Во многом благодаря этой помощи он получил официальный статус с внесением в реестр Минпромторга РФ», - говорит гендиректор «Малой Сосновки» Виталий Передерий.В марте инвестсовет при губернаторе Челябинской области выделил парку дополнительный земельный участок в 6 гектаров, необходимый, в первую очередь, для завершения строительства магистрального водопровода. Сейчас региональный минстрой в рамках программы капитального строительства заканчивает здесь создание сетей водоснабжения и водоотведения. Работы идут по графику.Решение проблем с водоснабжением «Малой Сосновки» позволит сконцентрироваться на других важных вопросах: строительстве ливневой канализации, продлении маршрутов муниципального транспорта, возведении остановочного комплекса возле индустриального парка. Снятие инфраструктурных ограничений позволит ему начать функционировать в полную силу. Среди первоочередных задач - увеличение мощности электроснабжения парка.По договору технологического присоединения с ОАО «МРСК Урала» за минстроем закреплены свободные лимиты мощностью 4 МВт для «Малой Сосновки». Кроме того, один из новых резидентов, ООО «МКС Индустрия» (входит в группу компаний «МКС»), намерен разместить здесь не только основное производство блочно-модульного и узлового оборудования для автономных газопоршневых электростанций, которое позволит создать более 60 высокотехнологичных рабочих мест. Компания построит на территории парка и саму блочно-модульную электростанцию. На условиях энергосервисного контракта она обеспечит резидентов «Малой Сосновки» более дешевыми электроэнергией и теплом. Стартовая мощность мини-ТЭС 2 МВт. В дальнейшем, в зависимости от потребностей резидентов, она может быть увеличена до 25 МВт.Развитие собственной генерации в «Малой Сосновке» существенно повысит энергетическую инфраструктуру индустриального парка. Тем более, что в перспективе «МКС» планирует запустить здесь и первую в России локальную пилотную площадку распределенной энергетики (генерация + smart gird) для обеспечения потребителей электроэнергией и теплом с учетом внедрения современных решений.Руководство индпарка и само делает ставку на инновационные технологии. По словам Виталия Передерия, на их площадке возможна реализация новых прогрессивных проектов: создание DATA-центров и интеллектуальных систем управления электроснабжением, производство высокотехнологичных продуктов, в частности, генераторов электроэнергии. Многие проекты уже в проработке и начнут осуществляться в ближайшее время.







Источник: Пресс-служба минпрома Челябинской областиОбеспечение всеми необходимыми ресурсами индустриального парка «Малая Сосновка» в Сосновском районе будет полностью завершено в декабре этого года, к моменту выхода новых резидентов – ООО «МКС Индустрия» и ООО ТД «Комфорт» - на строительно-монтажные работы по возведению их объектов.«Наша цель – сделать эту площадку максимально удобной, эффективной и экономически выгодной для компаний, готовых разместить свои производственные мощности или офисы на территории парка и стать его резидентами. Это даст им дополнительные возможности развития, а региону – новые инвестиции, рабочие места и налоговые отчисления в бюджет. Мы очень признательны правительству области, в том числе министерству промышленности, за содействие в том, чтобы наш индустриальный парк соответствовал всем установленным требованиям и критериям. Во многом благодаря этой помощи он получил официальный статус с внесением в реестр Минпромторга РФ», - говорит гендиректор «Малой Сосновки».В марте инвестсовет при губернаторе Челябинской области выделил парку дополнительный земельный участок в 6 гектаров, необходимый, в первую очередь, для завершения строительства магистрального водопровода. Сейчас региональный минстрой в рамках программы капитального строительства заканчивает здесь создание сетей водоснабжения и водоотведения. Работы идут по графику.Решение проблем с водоснабжением «Малой Сосновки» позволит сконцентрироваться на других важных вопросах: строительстве ливневой канализации, продлении маршрутов муниципального транспорта, возведении остановочного комплекса возле индустриального парка. Снятие инфраструктурных ограничений позволит ему начать функционировать в полную силу. Среди первоочередных задач - увеличение мощности электроснабжения парка.По договору технологического присоединения с ОАО «МРСК Урала» за минстроем закреплены свободные лимиты мощностью 4 МВт для «Малой Сосновки». Кроме того, один из новых резидентов,(входит в группу компаний «МКС»), намерен разместить здесь не только основное производство блочно-модульного и узлового оборудования для автономных газопоршневых электростанций, которое позволит создать более 60 высокотехнологичных рабочих мест. Компания построит на территории парка и саму блочно-модульную электростанцию. На условиях энергосервисного контракта она обеспечит резидентов «Малой Сосновки» более дешевыми электроэнергией и теплом. Стартовая мощность мини-ТЭС 2 МВт. В дальнейшем, в зависимости от потребностей резидентов, она может быть увеличена до 25 МВт.Развитие собственной генерации в «Малой Сосновке» существенно повысит энергетическую инфраструктуру индустриального парка. Тем более, что в перспективе «МКС» планирует запустить здесь и первую в России локальную пилотную площадку распределенной энергетики (генерация + smart gird) для обеспечения потребителей электроэнергией и теплом с учетом внедрения современных решений.Руководство индпарка и само делает ставку на инновационные технологии. По словам Виталия Передерия, на их площадке возможна реализация новых прогрессивных проектов: создание DATA-центров и интеллектуальных систем управления электроснабжением, производство высокотехнологичных продуктов, в частности, генераторов электроэнергии. Многие проекты уже в проработке и начнут осуществляться в ближайшее время. Источник: Пресс-служба минпрома Челябинской области AzAzA 2020-10-14YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: В индустриальном парке «Малая Сосновка» появится новый резидент

Новый завод по производству электростанций появится в Челябинской области

Индустриальный парк «Новогорный» появится вблизи Озёрска

Новый индустриальный парк в Увельском районе привлечет инвестиций на 17 мил ...

Проект парка инноваций «Малая Сосновка» поручил возобновить Борис Дубровски ... {comments_news}