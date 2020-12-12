Сыры из Сыростана вошли в число лучших «Вкусов России»

Сыроварня «ИзвестнАя» из села Сыростан вошла в число победителей Первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» (номинация «Из нашей деревни»). Торжественная церемония объявления лауреатов состоялась 8 декабря в ходе онлайн-трансляции на сайте Министерства сельского хозяйства России.Семь фермерских объединений – производителей продуктов питания – представляли Челябинскую область на всероссийском конкурсе, объявленном федеральным минсельхозом. Эти малые предприятия только начинают свой путь на российском рынке, конкурс дал им возможность заявить о себе, представить свою продукцию.Сыроварня «ИзвестнАя» заняла третье место в номинации «Из нашей деревни» (население территории, где действует предприятие, до трех тысяч человек), а также вошла в топ-10 участников в номинации «Загляните на огонек» для брендов, имеющих перспективы по развитию туристического потенциала территории.Директор сыроварни Денис Назаров переехал в южноуральское село из Москвы, сегодня его предприятие дает работу местным жителям. Компания производит натуральные сыры премиум-класса: твердые, мягкие, с благородной белой плесенью, а также йогурты и мороженое. Продукция поставляется в рестораны, а также в магазины Миасса, Челябинска, Уфы, Москвы, Симферополя, Нижневартовска, Владивостока. В 2019 году на всероссийском конкурсе «Лучший сыр России» сыр «Барбудос», изготавливаемый по авторским технологиям, вошел в десятку лучших из 492 сыров, представленных 177 сыроварнями страны. В прошлом году компания приобрела 4 гектара земли для создания собственной козьей, овечьей и буйволиной фермы (стадо буйволов будет завезено с Кавказа) для производства сыров, а также круглогодичной теплицы для выращивания овощей, фруктов, зелени, используемых в производстве. Подробнее о деятельности компании можно узнать на официальном сайте http://известная.рф/.Как отметил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, национальный конкурс «Вкусы России» поможет ознакомить россиян с региональными брендами, продвинуть их продукцию, в том числе в торговые сети, на зарубежные рынки. Кроме того, на всероссийском сайте «Свое Родное» свою продукцию уже выставляют более пяти тысяч фермерских хозяйств, в том числе и участники конкурса «Вкусы России», и любой желающий может заказывать эту продукцию, сообщает пресс-центр минсельхоза Челябинской области.Фото Натальи Вольвач.