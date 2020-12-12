Сыры из Сыростана вошли в число лучших «Вкусов России»

Сегодня первый заместитель губернатора Ирина Гехт провела традиционную пресс-конференцию, посвященную эпидемической ситуации в регионе. По словам Ирины Гехт, в регионе поставили прививку от ковид-19 уже порядка 700 человек, среди них медработники, социальные педагоги, полицейские и волонтеры.

По данным первого заместителя губернатора, регион подошел к отметке в 30 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом коэффициент распространения составляет 0,99%, за прошедшие сутки диагноз «ковид-19» поставлен 298 южноуральцам.Охват тестированием составил 242 теста на 100 тысяч человек (в рамках рекомендаций Роспотребнадзора). В регионе насчитывается 7 тыс. 190 коек для инфицированных, резерв коечного фонда в области составляет 22,6%.Ирина Гехт отметила, что продолжает сохраняться тенденция по снижению числа госпитализаций заразившихся коронавирусом. Кроме того, уменьшилось число вызовов скорой помощи: по области за сутки было 2 396 выездов (во время пика было более 4 тысяч вызовов в сутки), по Челябинску - 1 058. Лекарственные препараты сегодня получают 20 340 пациентов за счет средств областного бюджета и 2 095 – за счет федерального.«Выросло и число телемедицинских консультаций – их уже проведено 158. Но это только начало процесса», - отметила первый замгубернатора.Ранее сообщалось о старте вакцинации от коронавируса. На сегодня уже 700 человек привиты, в большинстве случаев это медработники, педагоги, соцработники, волонтеры и полицейские.«В ближайшее время поступит еще одна партия вакцины – 2 тыс. доз, она будет направлена в медорганизации (их 69 по области) для проведения вакцинации. 1 тыс. доз была распределена на 9 медорганизаций (Челябинск, Магнитогорск, Сатка, Миасс), а вскоре мы охватим и остальные медицинские учреждения региона. По мере наработки вакцины, надеемся, она будет поставляться в регион», - добавила Ирина Гехт.При этом прививочная кампания от гриппа и ОРВИ уже завершается, на данный момент охват составляет 89% от плана. Подробнее