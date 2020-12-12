2020-12-10YEKT06:00:00 | Губерния Промышленность Челябинской области адаптировалась к новым экономическим и эпидемиологическим условиям Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









Несмотря на внесённые пандемией во все сферы жизни коррективы, ситуация в промышленной отрасли региона достаточна стабильна. По итогам десяти месяцев года в ней наблюдается постепенное восстановление, близкое к докризисному уровню. За январь-октябрь 2020 года индекс промышленного производства достиг 97,5% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий сообщил в ходе итоговой онлайн-пресс-конференции на тему «Как развивалась промышленная отрасль региона в 2020 году», организованной пресс-центром «Гранада Пресс».«Все крупные и средние предприятия области смогли адаптировать свои производственные процессы к работе в условиях пандемии. В самом её начале по решению глав федеральных холдингов около десятка челябинских предприятий приостанавливали работу, но не более, чем на пару недель. Порядка 4% их сотрудников ушли на рынок труда. Но по итогам всего года в области не закрылось и не исчезло ни одно крупное или среднее промышленное предприятие. Разумеется, мерам профилактики под персональную ответственность руководителей сейчас уделяется повышенное внимание. На проходных везде стоят тепловизоры, организовано регулярное экспресс-тестирование персонала на коронавирус. В месяц проводится не меньше 10 тысяч тестов. Что касается средств индивидуальной защиты, промышленники обеспечивают ими не только себя, но и весь регион», - сказал глава областного Минпрома.Его первый заместитель Михаил Кнауб отметил, что увеличение объемов производства и бесперебойное обеспечение предприятий и населения региона СИЗами с началом пандемии стало отдельным блоком задач для министерства и Фонда развития промышленности Челябинской области.«Мы организовали взаимодействие более, чем со 140 производителями СИЗов и дезинфицирующих средств. 112 предприятий легкой промышленности перепрофилировали свое производство для пошива масок. Если до пандемии в сутки их производилось 65 тысяч, то сейчас - 528 тысяч. 11 предприятий начали выпуск кожных антисептиков. Освоено производство поверхностного монтажа печатных плат для аппаратов искусственной вентиляции легких, клапанов и вентилей для кислородоснабжающего оборудования. Кроме того, ведомство помогает искать поставщиков сырья, например, производителей тары для расфасовки антисептиков, ткани для масок, пластиковой проволоки для их фиксации и т.д.», - рассказал Кнауб.В регионе запущена специальная программа льготного заемного финансирования «Противодействие эпидемиологическим заболеваниям». В её рамках региональный ФРП предоставляет льготный заем от 5 до 50 млн рублей по уникальной ставке 1% годовых.Выполняя распоряжение губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Минпром активно ведёт адресную работу с предприятиями, чьи доходы резко сократились из-за падения спроса или задержек оплаты. Создан специальный штаб по устойчивому развитию экономики региона.Важной частью развития промышленности, по словам Михаила Кнауба, является поддержка элементов промышленной инфраструктуры. На данный момент в реестр Минпромторга РФ внесены три индустриальных парка Челябинской области: «Станкомаш», «Малая Сосновка» и «ММК-Индустриальный парк», который занял 16-ое место в новом ежегодном рейтинге инвестиционной привлекательности индустриальных парков. Это означает, что теперь он входит не в класс «А» (эффективные и привлекательные парки), а в класс «А-А» (парки, максимально привлекательные для инвесторов)!В регионе действуют семь промышленных кластеров, из которых четыре уже зарегистрированы в соответствующих реестрах Минпромторга РФ и областного Минпрома. В проработке - создание ещё двух промышленных технопарков – АО НПО «Электромашина» и ООО НПО «РТС».Поддержка кластеров осуществляется, прежде всего, за счёт налоговых льгот и преференций. Минпром области, в частности, подготовил законопроект по применению инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций для резидентов, управляющих компаний индустриальных парков и промышленных технопарков. А также инициировал возобновление финансирования господдержки в рамках постановления Правительства РФ № 41 о предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат.Директор регионального ФРП Сергей Казаков уточнил, что специально для поддержки кластерных инициатив Фонд разработал и запустил собственную уникальную программу льготного финансирования «Кластеры», пока не имеющую аналогов в России. Для предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», администратором которого в Челябинской области является ФРП, действует программа «Повышение производительности труда». Кроме того, совсем недавно Фонд запустил первую в России региональную программу повышения производительности труда, ориентированную на малый производственный бизнес.«Если говорить цифрами: в этом году к нацпроекту подключилось уже 56 предприятий региона из промышленности, пищевой отрасли, сельского хозяйства, строительства и ЖКХ. Что касается займов, на сегодняшний день с учетом средств из федерального бюджета их предоставлено уже на 560 млн рублей. Общий бюджет проектов с учетом софинансирования со стороны бизнеса – 920 млн рублей. Создано 80 высокопроизводительных рабочих мест, не считая общих», - подытожил Казаков.Замминистра промышленности Марина Шаповаленко отчиталась о работе возглавляемого ею природного блока областного Минпрома. Это управление оказывает 13 госуслуг в сфере природопользования и лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов на территории региона. В результате этой работы объем поступлений в областной бюджет за 11 месяцев 2020 года составил более 45 млн рублей. К полномочиям природного блока относится и проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод. Экспертный совет по лицензированию рассмотрел в этом году 225 заявок на предоставление права пользования участками недр местного значения, их переоформление и внесение изменений и выдал 119 новых лицензий на право пользования недрами. Проведено 15 аукционов, по результатам которых предоставлено право на заключение 15 договоров водопользования.«Если говорить о планах на будущий год, помимо осуществления полномочий, одним из основных направлений нашей работы будет обеспечение легализации права пользования природными ресурсами, деятельности по хранению, переработке, реализации лома черных и цветных металлов, а также профилактика административных правонарушений. Механизмы, которые мы будем использовать, – это максимальное информирование населения о правилах получения госуслуг и ответственности за нарушение требований законодательства», - подчеркнула замминистра.Приглашённый в качестве спикера гендиректор Парка индустриальных инноваций «Малая Сосновка» Виталий Передерий сообщил, что там уже зарегистрированы пять резидентов. В рассмотрении больше 10 новых заявок.«Действующие резиденты вложили 1,5 млрд рублей в производство и заняли 20 гектаров площади технопарка из 85», - уточнил Передерий.К середине следующего года в парке введут в эксплуатацию строящиеся сейчас сети водоснабжения и водоотведения. Газоснабжение уже подведено. В планах - построить дождевую канализацию, улучшить дорожную инфраструктуру и усилить электроснабжение.В завершении пресс-конференции Сергей Казаков пригласил журналистов на форум «Инвестиции. Производительность. Экспорт. Стратегии успеха». 23 декабря в режиме онлайн региональные Минпром и ФРП подведут итоги деятельности за год, а представители отобранных промышленных предприятий региона получат награды за свои достижения, представив с помощью фото- и видео-материалов конкретные результаты работы.Видеозапись пресс-конференции доступна на YouTube-канале «Гранада Пресс»: Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиНесмотря на внесённые пандемией во все сферы жизни коррективы, ситуация в промышленной отрасли региона достаточна стабильна. По итогам десяти месяцев года в ней наблюдается постепенное восстановление, близкое к докризисному уровню. За январь-октябрь 2020 года индекс промышленного производства достиг 97,5% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий сообщил в ходе итоговой онлайн-пресс-конференции на тему «Как развивалась промышленная отрасль региона в 2020 году», организованной пресс-центром «Гранада Пресс».«Все крупные и средние предприятия области смогли адаптировать свои производственные процессы к работе в условиях пандемии. В самом её начале по решению глав федеральных холдингов около десятка челябинских предприятий приостанавливали работу, но не более, чем на пару недель. Порядка 4% их сотрудников ушли на рынок труда. Но по итогам всего года в области не закрылось и не исчезло ни одно крупное или среднее промышленное предприятие. Разумеется, мерам профилактики под персональную ответственность руководителей сейчас уделяется повышенное внимание. На проходных везде стоят тепловизоры, организовано регулярное экспресс-тестирование персонала на коронавирус. В месяц проводится не меньше 10 тысяч тестов. Что касается средств индивидуальной защиты, промышленники обеспечивают ими не только себя, но и весь регион», - сказал.Его первый заместительотметил, что увеличение объемов производства и бесперебойное обеспечение предприятий и населения региона СИЗами с началом пандемии стало отдельным блоком задач для министерства и Фонда развития промышленности Челябинской области.«Мы организовали взаимодействие более, чем со 140 производителями СИЗов и дезинфицирующих средств. 112 предприятий легкой промышленности перепрофилировали свое производство для пошива масок. Если до пандемии в сутки их производилось 65 тысяч, то сейчас - 528 тысяч. 11 предприятий начали выпуск кожных антисептиков. Освоено производство поверхностного монтажа печатных плат для аппаратов искусственной вентиляции легких, клапанов и вентилей для кислородоснабжающего оборудования. Кроме того, ведомство помогает искать поставщиков сырья, например, производителей тары для расфасовки антисептиков, ткани для масок, пластиковой проволоки для их фиксации и т.д.», - рассказал.В регионе запущена специальная программа льготного заемного финансированияВ её рамках региональный ФРП предоставляет льготный заемпо уникальной ставке 1% годовых.Выполняя распоряжение губернатора Челябинской области, Минпром активно ведёт адресную работу с предприятиями, чьи доходы резко сократились из-за падения спроса или задержек оплаты. Создан специальный штаб по устойчивому развитию экономики региона.Важной частью развития промышленности, по словам, является. На данный момент в реестр Минпромторга РФ внесены три индустриальных парка Челябинской области: «Станкомаш», «Малая Сосновка» и, который занял 16-ое место в новом ежегодном рейтинге инвестиционной привлекательности индустриальных парков. Это означает, что теперь он входит не в класс «А» (эффективные и привлекательные парки), а в класс «А-А» (парки, максимально привлекательные для инвесторов)!В регионе действуютзарегистрированы в соответствующих реестрах Минпромторга РФ и областного Минпрома. В проработке - создание ещё двух промышленных технопарков – АО НПО «Электромашина» и ООО НПО «РТС».Поддержка кластеров осуществляется, прежде всего, за счётМинпром области, в частности, подготовил законопроект по применению инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций для резидентов, управляющих компаний индустриальных парков и промышленных технопарков. А также инициировал возобновление финансирования господдержки в рамках постановления Правительства РФ № 41 о предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат.Директор регионального ФРПуточнил, что специально для поддержки кластерных инициатив Фонд разработал и запустил, пока не имеющую аналогов в России. Для предприятий-участников, администратором которого в Челябинской области является ФРП, действует. Кроме того, совсем недавно Фонд запустил, ориентированную на малый производственный бизнес.«Если говорить цифрами: в этом году к нацпроекту подключилось ужеиз промышленности, пищевой отрасли, сельского хозяйства, строительства и ЖКХ. Что касается займов, на сегодняшний день с учетом средств из федерального бюджета их предоставлено уже. Общий бюджет проектов с учетом софинансирования со стороны бизнеса –. Создано, не считая общих», - подытожил.Замминистра промышленностиотчиталась о работе возглавляемого еюЭто управление оказывает 13 госуслуг в сфере природопользования и лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов на территории региона. В результате этой работы объем поступлений в областной бюджет за 11 месяцев 2020 года составил. К полномочиям природного блока относится и проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод. Экспертный совет по лицензированию рассмотрел в этом годуна предоставление права пользования участками недр местного значения, их переоформление и внесение изменений и выдаллицензий на право пользования недрами. Проведено, по результатам которых предоставлено право на заключение.«Если говорить о планах на будущий год, помимо осуществления полномочий, одним из основных направлений нашей работы будет обеспечение легализации права пользования природными ресурсами, деятельности по хранению, переработке, реализации лома черных и цветных металлов, а также профилактика административных правонарушений. Механизмы, которые мы будем использовать, – это максимальное информирование населения о правилах получения госуслуг и ответственности за нарушение требований законодательства», - подчеркнулаПриглашённый в качестве спикера гендиректор Парка индустриальных инноваций «Малая Сосновка»сообщил, что там уже зарегистрированы. В рассмотрении.«Действующие резиденты вложили 1,5 млрд рублей в производство и заняли 20 гектаров площади технопарка из 85», - уточнил.К середине следующего года в парке введут в эксплуатацию строящиеся сейчас сети водоснабжения и водоотведения. Газоснабжение уже подведено. В планах - построить дождевую канализацию, улучшить дорожную инфраструктуру и усилить электроснабжение.В завершении пресс-конференциипригласил журналистов нав режиме онлайн региональные Минпром и ФРП подведут итоги деятельности за год, а представители отобранных промышленных предприятий региона получат награды за свои достижения, представив с помощью фото- и видео-материалов конкретные результаты работы.Видеозапись пресс-конференции доступна на YouTube-канале «Гранада Пресс»: https://www.youtube.com/watch?v=3VqhJTBboWo&feature=youtu.be AzAzA 2020-12-10YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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