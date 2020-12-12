Производство молока в Челябинской области растет с каждым годом

В 2020 году промышленное производство сырого молока в Челябинской области достигнет 197 тысяч тонн — на 10 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Дополнительно 35 тысяч тонн молока в год собирают потребительские кооперативы в личных подсобных хозяйствах. Эти показатели свидетельствуют о росте молочного производства, который следует сохранить. О том, как это сделать, говорили на семинаре по молочному животноводству, организованном министерством сельского хозяйства региона.Открывая работу семинара, значительная часть участников которого присутствовала онлайн, министр сельского хозяйства Алексей Кобылин отметил трудности, с которыми столкнулись в 2020 году все аграрии Челябинской области. В первую очередь это сильнейшая засуха, из-за которой и урожай зерновых и зернобобовых культур, в том числе фуражных, и укос кормовых культур оказался ниже ожидаемого. На фоне трудностей в растениеводстве позитивно выглядит отрасль молочного животноводства.«Усилия, которые предпринимались в предыдущие годы, возвращаются нам в виде увеличения объема молока. С начала текущего года рост составил примерно десять тысяч тонн, и по итогам 2020 года объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах составит порядка 197 тысяч тонн, — сообщил руководитель минсельхоза. — Отличительной чертой животноводства сегодняшнего дня является модернизированное производство, с хорошим профессиональным коллективом, и это подтверждается в том числе качественными показателями. В текущем году мы впервые преодолеем планку в шесть тысяч килограммов молока в год от каждой коровы. По расчетам специалистов, удой составит около 6200 кг. Наша с вами ключевая задача, чтобы этот поступательный рост продолжался».Министр отметил, что в рамках поддержки животноводства в 2021 году остаются все действующие направления, объем субсидирования будет выше, чем в 2020-м. Поддержка молочного животноводства в виде стимулирующей субсидии, которая в текущем году составляла 137 млн рублей, в будущем году увеличится до 185 млн руб.Говоря в целом о бюджете АПК на 2021 год, Алексей Кобылин повторил, что сохранены все действующие виды государственной поддержки, причем отдельные направления, наряду с отраслью животноводства, получат большее финансирование. Например, субсидии на НИОКР повышаются в два с лишним раза — до 38 млн рублей. Научные исследования и конструкторские разработки сегодня очень востребованы в производстве сельхозпродукции. «Здесь широкое поле деятельности как для руководителей предприятий, так и для нашей науки, с тем чтобы качественный уровень производства постоянно повышался», — подчеркнул министр.







Источник: Пресс-центр минсельхоза Челябинской области