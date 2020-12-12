Бесконтактные санитайзеры установлены в Историческом музее Южного Урала

Экс-директора ООО «Порфирит» (ЗАТО Озерск, Челябинская область) признали виновным в сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, – руководитель горнодобывающего предприятия утаил 9,6 млн рублей
В Озерске директор крупной компании скрыл от налогов ₽9,6 млн рублей Подробнее
Для черно-белых это второе подряд поражение. Встреча на арене «Трактор» в Челябинске завершилась 9 декабря со счетом 5:2. Победа осталась за командой Хельсинки. Первую шайбу финны забросили на 12-й минуте встречи. Подробнее
Сегодня первый заместитель губернатора Ирина Гехт провела традиционную пресс-конференцию, посвященную эпидемической ситуации в регионе. По словам Ирины Гехт, в регионе поставили прививку от ковид-19 уже порядка 700 человек, среди них медработники, социальные педагоги, полицейские и волонтеры. По данным первого заместителя губернатора, регион подошел к отметке в 30 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом коэффициент распространения составляет 0,99%, за прошедшие сутки диагноз «ковид-19» поставлен 298 южноуральцам.Охват тестированием составил 242 теста на 100 тысяч человек (в рамках рекомендаций Роспотребнадзора). В регионе насчитывается 7 тыс. 190 коек для инфицированных, резерв коечного фонда в области составляет 22,6%.Ирина Гехт отметила, что продолжает сохраняться тенденция по снижению числа госпитализаций заразившихся коронавирусом. Кроме того, уменьшилось число вызовов скорой помощи: по области за сутки было 2 396 выездов (во время пика было более 4 тысяч вызовов в сутки), по Челябинску - 1 058. Лекарственные препараты сегодня получают 20 340 пациентов за счет средств областного бюджета и 2 095 – за счет федерального.«Выросло и число телемедицинских консультаций – их уже проведено 158. Но это только начало процесса», - отметила первый замгубернатора.Ранее сообщалось о старте вакцинации от коронавируса. На сегодня уже 700 человек привиты, в большинстве случаев это медработники, педагоги, соцработники, волонтеры и полицейские.«В ближайшее время поступит еще одна партия вакцины – 2 тыс. доз, она будет направлена в медорганизации (их 69 по области) для проведения вакцинации. 1 тыс. доз была распределена на 9 медорганизаций (Челябинск, Магнитогорск, Сатка, Миасс), а вскоре мы охватим и остальные медицинские учреждения региона. По мере наработки вакцины, надеемся, она будет поставляться в регион», - добавила Ирина Гехт.При этом прививочная кампания от гриппа и ОРВИ уже завершается, на данный момент охват составляет 89% от плана. Подробнее
В Государственном историческом музее Южного Урала появились автоматические бесконтактные санитайзеры для дезинфекции рук. Также в залах установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха, сообщает пресс-служба музея.Это еще один шаг к тому, чтобы сделать посещение музея максимально безопасным для посетителей. Работа ведется с самого начала пандемии. Сначала во всех залах были установлены пульверизаторы с антисептиком. Теперь рядом с кассовыми зонами появились более гигиеничные автоматические бесконтактные санитайзеры. Достаточно просто подставить ладони, и машина сама распылит на кожу необходимое количество дезинфицирующего средства.Кроме того, по всему музею установлены рециркуляторы — специальные устройства для обеззараживания воздуха. Попадая в них, воздух обрабатывается ультрафиолетом и возвращается в помещение чистым, без бактерий и вирусов.«Мы уже установили два рециркулятора в Детском музее и по одному – в каждом из выставочных залов. И будем закупать еще», — уточнила начальник административно-хозяйственной части Исторического музея Надежда Калинина.
Источник: Государственный исторический музей Южного Урала