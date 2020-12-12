2020-12-11YEKT09:00:00 | Губерния У Златоуста появился белорусский побратим Источник: Фото из открытых источников









В рамках двенадцатого заседания рабочей группы по сотрудничеству правительства Челябинской области и правительства Республики Беларусь 11 декабря 2020 года подписано соглашение о побратимских связях, сотрудничестве и обмене опытом между Златоустовским городским округом и городом Жлобином Гомельской области (Республика Беларусь) .Соглашение – это продолжение уже сформировавшегося взаимодействия между городами. Оно предполагает реализацию совместных перспективных проектов в сферах промышленности, градостроительства, транспортной системы, городского и коммунального хозяйства, информационных технологий и инноваций, малого предпринимательства и других. В дистанционном формате документ подписали руководители муниципалитетов Максим Пекарский (Челябинская область) и Александр Григоренко (Республика Беларусь).Город Жлобин – административный, промышленный и культурный центр Гомельской области (Республика Беларусь). В районе находится 16 промышленных предприятий, представляющих металлургическую, легкую, мебельную, пищевую, мясоперерабатывающую, молочную, лесную отрасли экономики.«Сотрудничество между нами довольно многостороннее, и это не раз отмечалось в ходе таких встреч. Сегодня мы сделали еще один шаг в развитии взаимоотношений – подписали соглашение о побратимстве между городами Жлобином Гомельской области и Златоустом Челябинской области. Примечательно, что в 80-е годы специалисты из Златоуста участвовали в строительстве Белорусского металлургического комбината в Жлобине. И мы нацелены на то, чтобы таких примеров сотрудничества было больше», – прокомментировал заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.Республика Беларусь является одним из главных партнеров внешнеэкономической деятельности Челябинской области. За прошедшие 10 месяцев 2020 года взаимный товарооборот составил 237,4 млн руб. (87,05% к аналогичному периоду прошлого года).В рамках мероприятия также подвели итоги исполнения протокола заседания, состоявшегося год назад, и обсудили вопросы сотрудничества в сфере промышленности. Это организация совместного производства гусеничной и специализированной техники на базе промышленных предприятий Челябинской области и локализация производства комплектующих трамваев. Традиционно прошли деловые переговоры между более чем 20 южноуральскими и белорусскими предприятиями.Совместная рабочая группа создана в рамках исполнения Соглашения между правительством Челябинской области Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 17 ноября 2000 года. Традиционно рабочую группу со стороны Республики Беларусь возглавляет министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Владимир Колтович. Со стороны Челябинской области в заседаниях рабочей группы участвовали представители органов исполнительной власти, а возглавлял заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук. Источник: Фото из открытых источниковВ рамках двенадцатого заседания рабочей группы по сотрудничеству правительства Челябинской области и правительства Республики Беларусь 11 декабря 2020 года подписано соглашение о побратимских связях, сотрудничестве и обмене опытом между Златоустовским городским округом и городом Жлобином Гомельской области (Республика Беларусь) .Соглашение – это продолжение уже сформировавшегося взаимодействия между городами. Оно предполагает реализацию совместных перспективных проектов в сферах промышленности, градостроительства, транспортной системы, городского и коммунального хозяйства, информационных технологий и инноваций, малого предпринимательства и других. В дистанционном формате документ подписали руководители муниципалитетов(Челябинская область) и(Республика Беларусь).Город Жлобин – административный, промышленный и культурный центр Гомельской области (Республика Беларусь). В районе находится 16 промышленных предприятий, представляющих металлургическую, легкую, мебельную, пищевую, мясоперерабатывающую, молочную, лесную отрасли экономики.«Сотрудничество между нами довольно многостороннее, и это не раз отмечалось в ходе таких встреч. Сегодня мы сделали еще один шаг в развитии взаимоотношений – подписали соглашение о побратимстве между городами Жлобином Гомельской области и Златоустом Челябинской области. Примечательно, что в 80-е годы специалисты из Златоуста участвовали в строительстве Белорусского металлургического комбината в Жлобине. И мы нацелены на то, чтобы таких примеров сотрудничества было больше», – прокомментировал заместитель губернатора Челябинской областиРеспублика Беларусь является одним из главных партнеров внешнеэкономической деятельности Челябинской области. За прошедшие 10 месяцев 2020 года взаимный товарооборот составил 237,4 млн руб. (87,05% к аналогичному периоду прошлого года).В рамках мероприятия также подвели итоги исполнения протокола заседания, состоявшегося год назад, и обсудили вопросы сотрудничества в сфере промышленности. Это организация совместного производства гусеничной и специализированной техники на базе промышленных предприятий Челябинской области и локализация производства комплектующих трамваев. Традиционно прошли деловые переговоры между более чем 20 южноуральскими и белорусскими предприятиями.Совместная рабочая группа создана в рамках исполнения Соглашения между правительством Челябинской области Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 17 ноября 2000 года. Традиционно рабочую группу со стороны Республики Беларусь возглавляет министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Со стороны Челябинской области в заседаниях рабочей группы участвовали представители органов исполнительной власти, а возглавлял заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук. AzAzA 2020-12-11YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Подведены предварительные итоги визита делегации Челябинской области в Бела ...

Подписано Соглашение о сотрудничестве между Пластовским районом и городом Ж ...

Фонд развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области нач ...

Челябинск станет местом проведения межгосударственного совещания по техрегу ...

Делегация из Беларуси посетит Челябинский трубопрокатный завод {comments_news}