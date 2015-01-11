Руководители Уральского управления Росприроднадзора оценили реализацию природоохранных мероприятий на ММК

Руководитель Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Тужиков и его заместитель Виталий Курятников с рабочим визитом посетили Магнитогорск. Целью поездки стало обсуждение хода реализации на территории города мероприятий, предусмотренных федеральным проектом «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».В рамках визита состоялось рабочее совещание с представителями администрации Магнитогорска, после чего Роман Тужиков и Виталий Курятников посетили ПАО «ММК», где встретились с генеральным директором Павлом Шиляевым и директором по охране труда, промышленной безопасности и экологии Григорием Щуровым, сообщает пресс-служба ММК.Вниманию гостей была представлена презентация с рассказом о специализированной системе мониторинга атмосферного воздуха города Магнитогорска, которая развивается с участием градообразующего предприятия, а также о внедряемом на ММК диспетчерском экологическом комплексе.На встрече обсуждались наиболее актуальные вопросы в области охраны окружающей среды. Отдельное место было отведено обсуждению хода реализации Соглашения о взаимодействии между Минприроды РФ, Росприроднадзором, правительством Челябинской области и ПАО «ММК» в рамках реализации Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Магнитогорска.Представители Росприроднадзора осмотрели запущенные ММК в 2019 году в эксплуатацию автоматизированные стационарные посты контроля в районе ДКМ «Орджоникидзе» и Арены «Металлург», которые позволяют в режиме реального времени контролировать качество атмосферного воздуха в городе. Отдельное внимание было уделено осмотру центральной диспетчерской комбината, где внедрена система видеофиксации выбросов от основных технологических объектов ММК.По итогам поездки в Магнитогорск представители Росприроднадзора позитивно оценили достигнутые за последние годы результаты работы ПАО «ММК», направленной на сокращение воздействия на окружающую среду. Была также отмечена целенаправленная природоохранная деятельность ММК, свидетельствующая о стремлении компании к экологически ориентированному развитию своего производственного потенциала.
Источник: ПАО «ММК»