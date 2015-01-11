Руководители Уральского управления Росприроднадзора оценили реализацию природоохранных мероприятий на ММК

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Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

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30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

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20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

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Чемпионат в Казани. Июль 2019

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Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

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20 минут с ... психологом. Май 2019

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Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

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Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

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Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

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О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

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Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

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Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

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Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

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Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

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Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

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1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

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Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

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А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

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А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

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В России запустили благотворительное движение #БизнесРядом #МойБизнесПомогает

Фонд продовольственной помощи «Красная звезда» запустил благотворительное движение «Бизнес России Рядом» с целью продовольственной помощи малоимущему населению страны.
Данную инициативу поддержали Министерство экономического развития РФ и центр услуг «Мой бизнес» Министерства промышленности и торговли РФ и т.д.Акция переросла в движение и будет проходить на постоянной основе в рамках благотворительного движения бизнеса для популяризации благотворительности в России.Основная цель акции – приобщить бизнес к помощи нуждающимся гражданам на региональном уровне, благотворительным фондам, некоммерческим организациям, социально ответственному бизнесу, социальному волонтерству. Инициатива позволит помочь большему количеству людей.Корзины для подарков будут установлены в Центрах «Мой бизнес» круглогодично, принести подарок для детей-сирот, малоимущих, пенсионеров, пожилых людей из домов престарелых или оказать помощь приютам для животных можно в любой день. Первый сбор будет приурочен к празднованию Нового года.Принять участие в инициативе #БизнесРоссииРядом #МойбизнесПомогает могут любые неполитические организации и частные лица – для этого достаточно принести подарок в центр «Мой бизнес». В Челябинской области такой центр больше известен под брендом «Территория Бизнеса», который располагается по адресу: г. Челябинск, ул. Российская, 110, к.1, 2 этаж.А также можно оказать продовольственную помощь малоимущим семьям с детьми, одиноким пенсионерам и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в любом регионе РФ. Для этого нужно зайти на сайт продовольственного фонда «Красная Звезда» и оставить заявку в разделе контакты или позвонить по тел. 8 499 398 2018.«Фонд продовольственной помощи «Красная Звезда» www.forbs.top«Фонд продовольствия рус» http://фондпродовольствия.рус/«Бизнес помогает» http://бизнеспомогает.рф/«Мой Бизнес Помогает» https://мойбизнеспомогает.рф«Бизнес Рядом» http://бизнесрядом.рф/     Подробнее
| Губерния

Руководители Уральского управления Росприроднадзора оценили реализацию природоохранных мероприятий на ММК

Руководители Уральского управления Росприроднадзора оценили реализацию природоохранных мероприятий на ММК Источник: ПАО «ММК»




Руководитель Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Тужиков и его заместитель Виталий Курятников с рабочим визитом посетили Магнитогорск. Целью поездки стало обсуждение хода реализации на территории города мероприятий, предусмотренных федеральным проектом «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».В рамках визита состоялось рабочее совещание с представителями администрации Магнитогорска, после чего Роман Тужиков и Виталий Курятников посетили ПАО «ММК», где встретились с генеральным директором Павлом Шиляевым и директором по охране труда, промышленной безопасности и экологии Григорием Щуровым, сообщает пресс-служба ММК.Вниманию гостей была представлена презентация с рассказом о специализированной системе мониторинга атмосферного воздуха города Магнитогорска, которая развивается с участием градообразующего предприятия, а также о внедряемом на ММК диспетчерском экологическом комплексе.На встрече обсуждались наиболее актуальные вопросы в области охраны окружающей среды. Отдельное место было отведено обсуждению хода реализации Соглашения о взаимодействии между Минприроды РФ, Росприроднадзором, правительством Челябинской области и ПАО «ММК» в рамках реализации Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Магнитогорска.Представители Росприроднадзора осмотрели запущенные ММК в 2019 году в эксплуатацию автоматизированные стационарные посты контроля в районе ДКМ «Орджоникидзе» и Арены «Металлург», которые позволяют в режиме реального времени контролировать качество атмосферного воздуха в городе. Отдельное внимание было уделено осмотру центральной диспетчерской комбината, где внедрена система видеофиксации выбросов от основных технологических объектов ММК.По итогам поездки в Магнитогорск представители Росприроднадзора позитивно оценили достигнутые за последние годы результаты работы ПАО «ММК», направленной на сокращение воздействия на окружающую среду. Была также отмечена целенаправленная природоохранная деятельность ММК, свидетельствующая о стремлении компании к экологически ориентированному развитию своего производственного потенциала.



Руководители Уральского управления Росприроднадзора оценили реализацию природоохранных мероприятий на ММК Источник: ПАО «ММК»
2020-12-14YEKT07:00:00
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