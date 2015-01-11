На фольклорно-гастрономическом фестивале в Челябинске назвали самые вкусные уральские пельмени

В Челябинске больше двадцати предприятий пищевой промышленности и восемь фермерских хозяйств приняли участие в фольклорно-гастрономическом фестивале «Уральские пельмени на Николу зимнего», который прошел 12 декабря в парке культуры им Ю.А. Гагарина. Их продукция получила высокую оценку жюри конкурса «Мастер пельменей», сообщает минсельхоз.На фестиваль, организованный министерством культуры и министерством сельского хозяйства Челябинской области, администрацией Челябинска при поддержке областного правительства и губернатора Алексея Текслера, собрались любители традиционных мясных изделий из районов южноуральской столицы и региона. В культурную программу фестиваля в этом году были включены представление работ мастеров-ремесленников и мастеров декоративно-прикладного творчества, конкурсы «Хвастушка», «Ярмарки краски», «Мастер пельменей». В условиях карантинных ограничений мероприятие носило ярмарочный характер и проводилось с соблюдением усиленных мер санитарно-эпидемиологической безопасности.По данным министерства культуры, южноуральский фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего» вошел в десятку лучших гастрономических событий России. Рейтинг был составлен аналитическим агентством «Турстат». Челябинский фольклорно-гастрономический фестиваль занял в нем почетное второе место, уступив только аналогичному фестивалю в Ижевске.Одним из центральных событий фестиваля является пельменный конкурс, в этом году он назывался «Мастер пельменей» и включал только оценку экспертного жюри, определившего по два победителя для 1, 2 и 3-го мест. Лучшими пельменями в этом году признаны изделия индивидуального предпринимателя из Еманжелинска Карамана Сарсенова под названием «Мечта гурмана», а также пельмени индивидуального предпринимателя Александра Власова из Аргаяшского района под маркой «Выездное кафе». На втором месте – пельмени Кидышевского пельменного цеха индивидуального предпринимателя Владимира Литвинова из Уйского района. Кидышевский пельменный цех ежегодно участвует в мероприятии, и завоевал сердца многих любителей самолепных продуктов. Вместе с ним на втором месте в конкурсе ИП Сарсембаева Т.Ш. из Верхнеуральского района. Третье место поделили пельмени «Ариант» и «Пельмени из Парижа» индивидуального предпринимателя Александра Тимеева из Нагайбакского района.
Источник: Пресс-служба министерства культуры Челябинской области