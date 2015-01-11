Реанимация новорожденных Челябинской областной детской больницы «вышла в онлайн»

В крупнейшей детской больнице региона успешно внедрили практику видеозвонков. Теперь родители могут общаться с малышами, которые находятся в реанимации, несмотря на ковидные ограничения.В 2019 году Челябинская Областная Детская Клиническая Больница (ЧОДКБ) одной из первых на Южном Урале поддержала проект «Открытая реанимация». Тогда мамы и папы тяжелобольных малышей получили возможность проводить рядом с ребенком столько времени, сколько требуется.В 2020 году ряд ковидных ограничений внес корректировки в работу проекта. В связи с запретом на посещения в ЧОДКБ приняли решение о внедрении системы видеозвонков и общения в мессенджерах. Первыми новый формат опробовали в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.ОРИТ – особенное отделение. Именно в нем под присмотром ведущих детских реаниматологов и неонатологов региона проходят лечение самые юные пациенты, которые зачастую попадают туда сразу после рождения. Среди них - большой процент недоношенных детей – тех, кому придется провести в отделении не один месяц.Ранее специалисты ОРИТ ежедневно звонили родителям юных пациентов и рассказывали об их состоянии. Теперь же у мам и пап появилась возможность увидеть своих детей благодаря видеосвязи и фотографиям в мессенджерах.«Присутствие родителей в жизни пациента реанимации важно так же, как и работа врача, медсестры. Теплые слова, родные интонации – это технологии лечения, которые давно доказали свою эффективность. Именно поэтому мы продолжаем «открывать» реанимацию для всех мам и пап, пусть и в режиме онлайн. Короновирусная инфекция по-прежнему угрожает населению, в том числе и детскому. Нам надо принять этот факт и адаптировать свою работу под современные реалии», - рассказала главный врач ЧОДКБ Галина Киреева.Как подчеркнули в отделении, новые технологии дают возможность родителям своими глазами увидеть, как ребенок развивается, принять участие в его жизни, а также лично убедиться в комфортности условий, созданных в больнице.В ближайшее время в ЧОДКБ рассмотрят вопрос о внедрении аналогичных технологий и в других отделениях учреждения.