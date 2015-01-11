В Челябинской области похолодает до –25

Жителей всех районов Челябинской области предупреждают о морозе – заметно похолодает в ночь на вторник, 15 декабря.

Ближайшей ночью температура понизится до 14-19 градусов, в низинах – до 19-25. Днем 15 декабря воздух прогреется до 5-10 градусов со знаком «минус», но в низинах по-прежнему будет холоднее: до –15 градусов.

На севере Челябинской области мороз усугубится сильным ветром – до 12 метров в секунду.

До 16 декабря из-за возможного образования гололеда и изморози российский Гидрометцентр объявил на всей территории Южного Урала желтый уровень погодной опасности.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-poholodaet-do-minus-25_132552.html