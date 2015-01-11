2020-12-15YEKT05:00:00 | Губерния Дороги и транспорт Южного Урала: региональный миндор подвел итоги 2020 года Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области









В пресс-центре «Гранада Пресс» в формате онлайн прошла пресс-конференция «Дороги и транспорт Южного Урала: итоги 2020 года». В качестве спикера выступил Алексей Нечаев, министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.В ходе мероприятия было озвучено, что в Челябинской области насчитывается 619 километров дорог федерального значения, 8 723 километра — регионального значения, 17 713 километров — местного значения, а также 300 мостовых сооружений. В 2020 году дорожный фонд составил 19,8 миллиарда рублей, из них 4,2 миллиарда — это средства федерального бюджета. Порядка 7 миллиардов были направлены всем муниципальным образованиям для приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети.«Такие суммы на содержание дорог выделяются впервые за несколько десятков лет, и мы эти показатели не снижаем, — прокомментировал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. — В 2020 году было отремонтировано 800 километров дорог регионального и муниципального значения. На 230 километрах дорог (там, где лабораторно было установлено, что нижний слой в хорошем состоянии) было отремонтировано только верхнее покрытие. Основное решение, которое было принято, — проведение долгосрочных контрактов до начала дорожного сезона, чтобы у подрядчиков была возможность заранее выстроить план и вовремя начать работы. На территории Челябинской области появилось 7 крупных подрядных организаций, которые способны выполнять дорожные работы».Второй год Южный Урал участвует в реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». 4,9 миллиарда рублей было потрачено на развитие Челябинской и Магнитогорской агломерации. Один из показателей нацпроекта — нормативное состояние автодорог в пределах агломерации — к 2024 году должен составить 85%.За качеством выполняемых работ следят два подведомственных министерству учреждения: лабораторный контроль осуществляет «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований», строительный — «Челябинскавтодор».Глава ведомства добавил, что на сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области опубликована региональная программа развития дорожного хозяйства до 2024 года, утвержденная губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Также все планы можно увидеть на интерактивной карте, размещенной на сайте (http://mindortrans74.ru/htmlpages/Show/RoadsMap). Карта позволит южноуральцам получать информацию о планируемых дорожных работах, а также контролировать ход их выполнения. Сейчас сервис работает в тестовом режиме, разработчики добавляют новые функции.Совсем недавно был представлен проект новой транспортной системы Челябинской агломерации. Он включает в себя предложения по развитию метро, электрического транспорта, автобусных перевозок. Сейчас проходит общественное обсуждение проекта.В числе других значимых событий года — запуск «Ласточки», скоростного электропоезда между Челябинском и Магнитогорском. По словам Алексея Нечаева, маршрут пользуется спросом, наполняемость составляет около 140%.«Ситуация с пандемией особо не повлияла на дорожное хозяйство, а в плане пассажирских перевозок было нелегко. Однако все, что было запланировано, мы выполнили», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.В 2021 году будут отремонтировано еще 800 километров дорог, областной дорожный фонд составляет (на 1 января) 17 миллиардов рублей. Уже заключено 70% контрактов. Будет продолжена работа по привлечению в регион средств федерального бюджета. Продолжится реализация нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», программ «Стимулирование развития жилищного строительства в Челябинской области» и «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области». В перечень субсидированных авиамаршрутов добавятся три новых направления: Махачкала, Мурманск и Норильск.Видеозапись пресс-конференции доступна на YouTube-канале «Гранада Пресс»: Источник: Пресс-служба правительства Челябинской областиВ пресс-центре «Гранада Пресс» в формате онлайн прошла пресс-конференция «Дороги и транспорт Южного Урала: итоги 2020 года». В качестве спикера выступил Алексей Нечаев, министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.В ходе мероприятия было озвучено, что в Челябинской области насчитывается 619 километров дорог федерального значения, 8 723 километра — регионального значения, 17 713 километров — местного значения, а также 300 мостовых сооружений. В 2020 году дорожный фонд составил 19,8 миллиарда рублей, из них 4,2 миллиарда — это средства федерального бюджета. Порядка 7 миллиардов были направлены всем муниципальным образованиям для приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети.«Такие суммы на содержание дорог выделяются впервые за несколько десятков лет, и мы эти показатели не снижаем, — прокомментировал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. — В 2020 году было отремонтировано 800 километров дорог регионального и муниципального значения. На 230 километрах дорог (там, где лабораторно было установлено, что нижний слой в хорошем состоянии) было отремонтировано только верхнее покрытие. Основное решение, которое было принято, — проведение долгосрочных контрактов до начала дорожного сезона, чтобы у подрядчиков была возможность заранее выстроить план и вовремя начать работы. На территории Челябинской области появилось 7 крупных подрядных организаций, которые способны выполнять дорожные работы».Второй год Южный Урал участвует в реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». 4,9 миллиарда рублей было потрачено на развитие Челябинской и Магнитогорской агломерации. Один из показателей нацпроекта — нормативное состояние автодорог в пределах агломерации — к 2024 году должен составить 85%.За качеством выполняемых работ следят два подведомственных министерству учреждения: лабораторный контроль осуществляет «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований», строительный — «Челябинскавтодор».Глава ведомства добавил, что на сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области опубликована региональная программа развития дорожного хозяйства до 2024 года, утвержденная губернатором Челябинской области. Также все планы можно увидеть на интерактивной карте, размещенной на сайте (http://mindortrans74.ru/htmlpages/Show/RoadsMap). Карта позволит южноуральцам получать информацию о планируемых дорожных работах, а также контролировать ход их выполнения. Сейчас сервис работает в тестовом режиме, разработчики добавляют новые функции.Совсем недавно был представлен проект новой транспортной системы Челябинской агломерации. Он включает в себя предложения по развитию метро, электрического транспорта, автобусных перевозок. Сейчас проходит общественное обсуждение проекта.В числе других значимых событий года — запуск «Ласточки», скоростного электропоезда между Челябинском и Магнитогорском. По словам Алексея Нечаева, маршрут пользуется спросом, наполняемость составляет около 140%.«Ситуация с пандемией особо не повлияла на дорожное хозяйство, а в плане пассажирских перевозок было нелегко. Однако все, что было запланировано, мы выполнили», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.В 2021 году будут отремонтировано еще 800 километров дорог, областной дорожный фонд составляет (на 1 января) 17 миллиардов рублей. Уже заключено 70% контрактов. Будет продолжена работа по привлечению в регион средств федерального бюджета. Продолжится реализация нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», программ «Стимулирование развития жилищного строительства в Челябинской области» и «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области». В перечень субсидированных авиамаршрутов добавятся три новых направления: Махачкала, Мурманск и Норильск.Видеозапись пресс-конференции доступна на YouTube-канале «Гранада Пресс»: https://youtu.be/BWbu0fB6IOc AzAzA 2020-12-15YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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