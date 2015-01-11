Молодежи Южного Урала расскажут, как правильно искать работу

11 декабря, на онлайн-заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Губернатора Челябинской области для НКО на развитие гражданского общества, утвержден перечень победителей второго конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) Подробнее
С 16 декабря в выставочном зале Центральной городской библиотеки открыта выставка, организованная в рамках второго авторского фотопроекта "Отражение". В экспозиции представлены 42 фотографии 21 автора из 12 городов России Подробнее
В Челябинске прошел форум «Наставничество как ресурс успеха». Участниками стали представители пилотных площадок и образовательных организаций, заинтересованных во внедрении целевой модели наставничества на территории Челябинской области. В рамках форума работа проходила по трем образовательным секциям:– «Целевая модель наставничества как компонент современной системы образования Российской Федерации»;– «Проблемные аспекты института наставничества: подбор вариантов решений в соответствии с индивидуальной траекторией развития образовательной организации»;– «Целевая модель наставничества как компонент современной системы образования Российской Федерации».Для каждой секции была разработана индивидуальная программа, которая включала в себя не только лекционные, но и практические занятия форматах тренингов, мастер-классов, кейс-игр, информ-дайджестов и т.д.В роли приглашенных экспертов выступили специалисты из Санкт-Петербурга и Москвы: Анастасия Алексеева, основатель Агентства UpГрейд и финалист конкурса «Лидеры России», Владимир Остроменский, победитель конкурса «Лидеры России - Здравоохранение» - 2019/2020 гг., и Алексей Кузнецов, ведущий бизнес-тренер компании «Novita training». Своим практическим опытом также поделился Вячеслав Журавлев, директор КГУ «Гимназия № 2» Акимата г. Рудного», Республика Казахстан.Подробнее с методическими материалами и дополнительной информацией можно ознакомиться в группе «ВКонтакте».Мероприятие было реализовано в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Организатором форума выступил Областной Центр дополнительного образования детей. Подробнее
На встречу со студентами и молодыми специалистами в Челябинск приедет директор карьерного центра НИУ ВШЭАрина Егорова. Спикер проведет лекцию «Как правильно искать работу», на которой расскажет о ресурсах для поиска вакансий, тонкостях составления резюме и подготовке к собеседованию. Регистрация открыта до 17 декабря, сообщает Молодежный ресурсный центр.Арина Егорова является автором карьерного блога в Telegram «Без aspera ad astra» и соосновательницей портала careerspace.app. Миссия ресурсов – помочь молодым специалистам найти работу после вуза. По словам создателей, на сайте можно найти вакансии в надежных компаниях с прямыми контактами. Арина Егорова проводит карьерные консультации и помогает составить карьерные карты, сопроводительные письма, резюме и портфолио.На встрече в Челябинске эксперт объяснит, как найти вакансии и подготовиться к собеседованию, что писать в резюме, если нет опыта, и как найти этот опыт в своей сфере. Участники события узнают, по каким критериям работодатели отбирают сотрудников, ознакомятся со списком важных качеств, которыми необходимо обладать современному востребованному специалисту.Лекция будет полезна и тем, кто уже имеет работу, но хочет узнать о перспективах карьерного роста. Арина Егорова ответит на вопросы, что такое долгосрочное карьерное планирование и зачем оно нужно каждому человеку.Мероприятие проводится бесплатно. Подать заявку можно можно на сайте Timepad до 17 декабря, ответив на вопросы в анкете. Организатором является Молодежный ресурсный центр и региональный проект «Медиасреда».