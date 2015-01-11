Педагоги Южного Урала обменялись опытом по внедрению наставничества

В Челябинске прошел форум «Наставничество как ресурс успеха». Участниками стали представители пилотных площадок и образовательных организаций, заинтересованных во внедрении целевой модели наставничества на территории Челябинской области.

В рамках форума работа проходила по трем образовательным секциям:– «Целевая модель наставничества как компонент современной системы образования Российской Федерации»;– «Проблемные аспекты института наставничества: подбор вариантов решений в соответствии с индивидуальной траекторией развития образовательной организации»;– «Целевая модель наставничества как компонент современной системы образования Российской Федерации».Для каждой секции была разработана индивидуальная программа, которая включала в себя не только лекционные, но и практические занятия форматах тренингов, мастер-классов, кейс-игр, информ-дайджестов и т.д.В роли приглашенных экспертов выступили специалисты из Санкт-Петербурга и Москвы: Анастасия Алексеева, основатель Агентства UpГрейд и финалист конкурса «Лидеры России», Владимир Остроменский, победитель конкурса «Лидеры России - Здравоохранение» - 2019/2020 гг., и Алексей Кузнецов, ведущий бизнес-тренер компании «Novita training». Своим практическим опытом также поделился Вячеслав Журавлев, директор КГУ «Гимназия № 2» Акимата г. Рудного», Республика Казахстан.Подробнее с методическими материалами и дополнительной информацией можно ознакомиться в группе «ВКонтакте».Мероприятие было реализовано в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Организатором форума выступил Областной Центр дополнительного образования детей. Подробнее