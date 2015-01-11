2020-12-15YEKT10:00:00 | Губерния В рамках акции «Подарим Новый год детям» минсоцотношений приготовило подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья Источник: theworldnews.net









В 2020 году министерство социальных отношений Челябинской области закупило 1809 подарков для детей, страдающих заболеваниями, требующими специализированного питания. «Министерство социальных отношений традиционно приобретает подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья. К сожалению, им нельзя обычные сладости, поэтому мы всегда идем навстречу и закупаем специальные подарки, чтобы порадовать ребят, – рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина. – Количество рассчитывается с учетом заявок от управлений социальной защиты населения».Ребята с такими заболеваниями, как целиакия, аутизм, получат кондитерские изделия, состав которых согласован с министерством здравоохранения. Детям с фенилкетонурией и сахарным диабетом подарят игрушки-подушки «антистресс» и развивающие наборы.Добавим, в Челябинской области стартовала акция «Подарим Новый год детям». По поручению губернатора Алексея Текслера министерство социальных отношений закупило более 165 тысяч подарков. Все сладкие презенты будут переданы в территории. Получить обычный подарок можно будет через управления социальной защиты по месту жительства с 16 декабря, а специализированный подарок - с 28 декабря.Подарки положены юным южноуральцам в возрасте от 1 года до 15 лет, относящимся к следующим категориям: дети-инвалиды; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, проживающие в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и организациях для детей-сирот; дети военнослужащих (сотрудников правоохранительных органов), погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах; дети из малоимущих семей; дети из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в органах социальной защиты населения; дети-участники рождественских губернаторских ёлок и др. Источник: theworldnews.netВ 2020 году министерство социальных отношений Челябинской области закупило 1809 подарков для детей, страдающих заболеваниями, требующими специализированного питания. «Министерство социальных отношений традиционно приобретает подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья. К сожалению, им нельзя обычные сладости, поэтому мы всегда идем навстречу и закупаем специальные подарки, чтобы порадовать ребят, – рассказала министр социальных отношений– Количество рассчитывается с учетом заявок от управлений социальной защиты населения».Ребята с такими заболеваниями, как целиакия, аутизм, получат кондитерские изделия, состав которых согласован с министерством здравоохранения. Детям с фенилкетонурией и сахарным диабетом подарят игрушки-подушки «антистресс» и развивающие наборы.Добавим, в Челябинской области стартовала акция «Подарим Новый год детям». По поручению губернатораминистерство социальных отношений закупило более 165 тысяч подарков. Все сладкие презенты будут переданы в территории. Получить обычный подарок можно будет через управления социальной защиты по месту жительства с 16 декабря, а специализированный подарок - с 28 декабря.Подарки положены юным южноуральцам в возрасте от 1 года до 15 лет, относящимся к следующим категориям: дети-инвалиды; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, проживающие в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и организациях для детей-сирот; дети военнослужащих (сотрудников правоохранительных органов), погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах; дети из малоимущих семей; дети из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в органах социальной защиты населения; дети-участники рождественских губернаторских ёлок и др. AzAzA 2020-12-15YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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