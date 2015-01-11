2020-12-15YEKT16:00:00 | Губерния Нацпроект «Демография»: в Уйском районе отметили заслуги «серебряных» волонтеров Источник: пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области









Руководство комплексного центра Уйского района вручили грамоты и памятные подарки «серебряным» волонтерам за активную деятельность в 2020 году.В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на протяжении двух лет на базе отделения дневного пребывания комплексного центра Уйского района работает движение «Серебряный волонтер». Целью движения является вовлечение активных пенсионеров в волонтерскую деятельность по поддержке пожилых граждан и инвалидов.Участниками движения стали 16 пенсионеров. В 2020 году совместно со специалистами комплексного центра они даже стали участниками конкурса «Новогодняя игрушка». Всего за 11 месяцев 2020 года добровольческую помощь от «серебряных» волонтеров получили 247 пожилых людей и инвалидов. Проведены акции «Честь и память», «Память не стереть с годами», «Свеча памяти», «Ребята – поварята», «Подарим фрукты детям», «Поздравим первоклашек», «Живи родник» и другие.Участники движения «Серебряные волонтеры» наглядно показали, что добровольческая деятельность граждан пожилого возраста востребована, а многолетний жизненный опыт, ответственность и мудрость волонтеров «серебряного» возраста могут найти достойное применение. «Эта деятельность способствует поднятию настроения, ведь на добрые дела и поступки люди всегда отвечают благодарностью и улыбкой», — прокомментировала Галина Недбайло, участница движения «Серебряные волонтеры».Напомним, нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни».Цель проекта «Старшее поколение» — увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. Поэтому в рамках него организовано проведение профилактических осмотров и диспансеризация пожилых южноуральцев, в том числе доставка жителей старше 65 лет из сельских территорий до медицинских организаций на обследование и обратно. До пандемии мобильными службами в этом году из 37 муниципалитетов на диспансеризацию доставлено более 4 тысяч пожилых сельских жителей (в 2019 году на медосмотре побыли 1706 пожилых граждан).Также задачей проекта «Старшее поколение» является увеличение числа негосударственных поставщиков социальных услуг. Повышение качества соцзащиты имеет непосредственную связь с развитием конкуренции. Вовлечение негосударственных организаций в эту сферу позволяет разнообразить ассортимент, сделать услуги более качественными и эффективными, в связи с чем негосударственным поставщикам оказывается всевозможная поддержка, в том числе выделяются субсидии. Источник: пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской областиРуководство комплексного центра Уйского района вручили грамоты и памятные подарки «серебряным» волонтерам за активную деятельность в 2020 году.В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на протяжении двух лет на базе отделения дневного пребывания комплексного центра Уйского района работает движение «Серебряный волонтер». Целью движения является вовлечение активных пенсионеров в волонтерскую деятельность по поддержке пожилых граждан и инвалидов.Участниками движения стали 16 пенсионеров. В 2020 году совместно со специалистами комплексного центра они даже стали участниками конкурса «Новогодняя игрушка». Всего за 11 месяцев 2020 года добровольческую помощь от «серебряных» волонтеров получили 247 пожилых людей и инвалидов. Проведены акции «Честь и память», «Память не стереть с годами», «Свеча памяти», «Ребята – поварята», «Подарим фрукты детям», «Поздравим первоклашек», «Живи родник» и другие.Участники движения «Серебряные волонтеры» наглядно показали, что добровольческая деятельность граждан пожилого возраста востребована, а многолетний жизненный опыт, ответственность и мудрость волонтеров «серебряного» возраста могут найти достойное применение. «Эта деятельность способствует поднятию настроения, ведь на добрые дела и поступки люди всегда отвечают благодарностью и улыбкой», — прокомментировала, участница движения «Серебряные волонтеры».Напомним, нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни».Цель проекта «Старшее поколение» — увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. Поэтому в рамках него организовано проведение профилактических осмотров и диспансеризация пожилых южноуральцев, в том числе доставка жителей старше 65 лет из сельских территорий до медицинских организаций на обследование и обратно. До пандемии мобильными службами в этом году из 37 муниципалитетов на диспансеризацию доставлено более 4 тысяч пожилых сельских жителей (в 2019 году на медосмотре побыли 1706 пожилых граждан).Также задачей проекта «Старшее поколение» является увеличение числа негосударственных поставщиков социальных услуг. Повышение качества соцзащиты имеет непосредственную связь с развитием конкуренции. Вовлечение негосударственных организаций в эту сферу позволяет разнообразить ассортимент, сделать услуги более качественными и эффективными, в связи с чем негосударственным поставщикам оказывается всевозможная поддержка, в том числе выделяются субсидии. AzAzA 2020-12-15YEKT16:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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