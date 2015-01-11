2020-12-17YEKT07:00:00 | Новости Городские новости Озерские медики получили государственные награды Губернатор Алексей Текслер вручил государственные награды специалистам сферы здравоохранения Челябинской области. 31 федеральную награду получили врачи, медсестры и санитары больниц Южного Урала.

Озерским врачам за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией, были вручены Почетные грамоты Президента Российской Федерации. Государственной награды были удостоены заведующий пульмонологическим отделением Клинической больницы № 71 Владимир Прокофьевич Рыжов, заведующий первым инфекционным отделением КБ № 71 Константин Дмитриевич Аржанников, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии КБ № 71 Александр Григорьевич Гусев.

Эти самоотверженные люди, настоящие специалисты своего дела с первых дней пандемии, ежедневно рискуя заразиться, испытывая физические и моральные перегрузки, работали и продолжают работать в «красной зоне» озерского ковидного госпиталя.

- Вручаемые сегодня награды – знак признания и огромной благодарности за тот каждодневный подвиг, который совершаете вы и ваши коллеги ради жизни и здоровья южноуральцев. Большинство из вас постоянно работают в опасной «красной зоне», рискуют собой, проявляют настоящее мужество и лучшие профессиональные качества. Каждый из присутствующих здесь заслуживает особых, сердечных слов благодарности от каждого жителя Челябинской области. Мы восхищаемся и гордимся вашим талантом, мужеством, силой духа. Вы вносите неоценимый вклад в нашу общую борьбу с пандемией. Без вас, вашей самоотверженности победить коронавирус невозможно. Мы все очень ценим каждого из вас, ваших коллег и соратников, – поздравил участников церемонии Алексей Текслер.

Справочно.

Награждение Почетной грамотой Президента Российской Федерации и объявление благодарности Президента Российской Федерации являются формой поощрения за заслуги в защите Отечества и обеспечении безопасности государства, укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, спорте, благотворительной деятельности и иные заслуги перед государством. Гражданам, которые были удостоены Почетной грамоты Президента РФ, вручается нагрудный знак. Этот знак производится из серебра, с позолотой, имеет диаметр 20 мм и представляет собой золотистый круглый лавровый венок. С передней стороны венок покрыт рубиновой эмалью, в середине имеется накладное изображение в виде государственного герба. На оборотной стороне имеется номер и специальное приспособление для прикрепления знака к одежде.



Заведующий пульмонологическим отделением Клинической больницы №71 Владимир Прокофьевич Рыжов





Заведующий первым инфекционным отделением КБ № 71 Константин Дмитриевич Аржанников





Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии КБ № 71 Александр Григорьевич Гусев





По материалам пресс-службы Губернатора и Правительства Челябинской области.

Информация предоставлена: Озерским врачам за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией, были вручены Почетные грамоты Президента Российской Федерации. Государственной награды были удостоены заведующий пульмонологическим отделением Клинической больницы № 71, заведующий первым инфекционным отделением КБ № 71, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии КБ № 71Эти самоотверженные люди, настоящие специалисты своего дела с первых дней пандемии, ежедневно рискуя заразиться, испытывая физические и моральные перегрузки, работали и продолжают работать в «красной зоне» озерского ковидного госпиталя., – поздравил участников церемонииНаграждение Почетной грамотой Президента Российской Федерации и объявление благодарности Президента Российской Федерации являются формой поощрения за заслуги в защите Отечества и обеспечении безопасности государства, укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, спорте, благотворительной деятельности и иные заслуги перед государством. Гражданам, которые были удостоены Почетной грамоты Президента РФ, вручается нагрудный знак. Этот знак производится из серебра, с позолотой, имеет диаметр 20 мм и представляет собой золотистый круглый лавровый венок. С передней стороны венок покрыт рубиновой эмалью, в середине имеется накладное изображение в виде государственного герба. На оборотной стороне имеется номер и специальное приспособление для прикрепления знака к одежде.АржанниковИнформация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-12-17YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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