Челябинская область вошла в топ-15 Национального рейтинга прозрачности закупок

Опубликован Национальный рейтинг прозрачности закупок 2020 года. Челябинская область впервые вошла в топ-15 рейтинга регионов, поднявшись на одну позицию и получив оценку «Высокая прозрачность», сообщает минимущества.Национальный рейтинг прозрачности закупок составляется независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром. Он существует с 2006 года и специализируется в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок.Методика расчета рейтинга включает в себя 40 критериев, позволяющих оценить уровень конкуренции в закупках, вероятность наличия процедур с признаками коррупционного сговора, квалификацию специалистов.При составлении рейтинга использовались данные публичных официальных источников, в том числе официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок, официальных сайтов участников, а также данные 374 государственных заказчиков Челябинской области, предоставленные в форме собственноручно заполненных анкет. Смотреть рейтинг.