Челябинские студенты покажут мастерство фигурного катания на «Отрядном льду»

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Метлино без света. Декабрь 2029

ТВ 60+. Белояр. Декабрь 2020

Отмена ЕНВД. Декабрь 2020

ТВ 60+. Карвинг. Декабрь 2020

"Чудесный лес". Интервью о проекте. Декабрь 2020

Психолог о коронавирусе. Декабрь 2020

Про налоги. Ноябрь 2020

Хроники. Covid-19. Про начало пандемии

Поедим? Выпуск про витамин Д. Ноябрь 2020

Лавкалюбимка и благоустройство Озёрска. Октябрь 2020

Будущее атомной отрасли. Октябрь 2020

Мастер-класс по организации рабочего места. Октябрь 2020

Кальмар от шефа под сливочным соусом. Октябрь 2020

Про ПСР. Октябрь 2020

Команда "Арго" - ЛУЧШИЕ! Октябрь 2020

Nuclear kids. Интервью с Георгием Колокольниковым. Октябрь 2020

20 минут с... спортсменом-эксремалом. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 4

ОРВИ и Ковид в Озёрске. Интервью Е.П.Фомина. Октябрь 2020

Наши на AtomSkills. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 3

Профессии будущего на Маяке. Сентябрь 2020

Поедим? Выпуск про антишашлыки

Про письма от ОКХ. Сентябрь 2020

Интервью с М.А.Саморуковской. Сентябрь 2020

Хроники. Спецвыпуск с конкурса караоке

Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1

Гречка от шеф-повара

У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках

Ковид и экономика. Сентябрь 2020

Экскурсия по особенной школе. Август 2020

Маяк. Спорт. Егоза

Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
| Губерния

В выходные на Южном Урале похолодает до –31

На Южном Урале ожидаются крепкие морозы – в ближайшие выходные температура в регионе опустится до минус 31 Подробнее

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В ближайшее время может заметно измениться длительность времен года

Уже в ближайшее время в России может заметно измениться длительность времен года – в частности, большее время будет тепло Подробнее

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Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 18.12.2020 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа Подробнее

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«Мы берем с вас пример»: озерского ветерана поздравили с 95-летием

Сегодня свой день рождения отмечает житель Озерска, участник Великой Отечественной войны Николай Гаврилович Захаров. С этой замечательной датой ветерана поздравили...

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В следующем году будет продолжен ремонт озерских дорог

В настоящее время главный финансовый документ Озерского городского округа передан на рассмотрение в Собрание депутатов. На профильных комиссиях идёт работа над бюджетами управлений. Подробнее

| Губерния

В микрорайоне «Вишневая горка» открылся частный детский сад в рамках нацпроекта «Демография»

В декабре 2020 года начал работу первый в регионе в рамках реализации национального проекта «Демография» частный детский сад. Учреждение принципиально нового типа...

| Губерния

ФАПы, медоборудование, лекарства и кадры: как реализуют нацпроект «Здравоохранение» в Челябинской области

В Челябинской области, несмотря на пандемию коронавируса, продолжается реализация национального проекта «Здравоохранение». Для регионального минздрава это одна из ключевых задач. Работа ведется по нескольким направлениям: развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами, развитие экспорта медицинских услуг, а также создание единого цифрового контура на основе единой государственной информационной системы здравоохранения.
В рамках программы развития первичной медико-санитарной помощи в регионе в 2020 году начали работать три новых фельдшерско-акушерских пункта. В Челябинске ввели в эксплуатацию вертолетную площадку в областном ожоговом центре, а санитарная авиация осуществила больше 260 вылетов. Также в муниципалитеты поступили 17 мобильных ФАПов, которые должны улучшить качество оказания медицинской помощи.  Из них два мобильных пункта — флюорографический и флюоромаммографический комплексы, собранные на базе отечественных автомобилей и полностью оснащенные медицинским оборудованием.«Развиваем направление мобильных медпунктов помощи, они приезжают в территории, где нет фельдшерско-акушерских пунктов. Передвижные ФАПы прикреплены к центральным районным больницам, организуется специальный график выездов. Таким образом, помощь оказывают в самых отдаленных и малонаселенных пунктах», – отметил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов.Важным направлением организации медицинской помощи в регионе является борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. В этом году для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в больницах региона установлено свыше 250 единиц медицинского оборудования, в том числе компьютерные и магнитно-резонансные томографы, аппараты УЗИ, ангиографы. Открыты первично-сосудистые отделения в Копейске и Аше. 19 286 пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, обеспечиваются бесплатными лекарствами на общую сумму более 122 млн рублей.В Челябинске и Магнитогорске начали работу два центра амбулаторной онкологической помощи, которые уже показали хорошие результаты. Также в онкоотделения направлены 256 единиц оборудования за счет средств областного и федерального бюджета.«Это суперсовременное оборудование и врачи, которые на нем работают, дают самую высокую оценку эффективности этих аппаратов», – добавил Юрий Семёнов.Что касается кадрового обеспечения, по итогам 2020 года в учреждениях здравоохранения региона работают 10 690 врачей и более 25 000 медработников. Есть незначительное снижение показателей относительно 2019 года: это связано с выходом части сотрудников на пенсию, переездом в другой регион. Компенсируется отток кадров привлечением молодых специалистов, на данный момент это порядка 743 человек. Для медработников работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», действуют льготы по оплате коммунальных услуг, в вузах работают программы целевого обучения. Также в этом году в регионе стартовала программа предоставления жилья медицинским работникам, недавно пять врачей в Миассе первыми получили ключи от квартир.«В этом году внимание и престиж нашей профессии высоко оценен губернатором и Законодательным Собранием Челябинской области, Правительством Российской Федерации. Очень много медиков получили заслуженные награды, принят ряд новых программ. Безусловно, одна из задач – поднятие престижа профессии на более высокую планку», – прокомментировал заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.Активно в Челябинской области занимаются цифровизацией здравоохранения. В этом году по числу уникальных пользователей услугой «Мое здоровье» (516 000 записей) Челябинская область заняла 4-е место в России. Это значит, что более полумиллиона раз жители воспользовались дистанционной записью в медорганизации: через интернет-портал, телефоны регистратур, информационные киоски и др. По числу оформленных электронных документов в медучреждениях в 2020 году стабильно регион находится на 3-4-м месте в России. В конце года более массовый характер приобретут телемедицинские консультации.«Программа единого цифрового контура – это проект, обеспечивающий медорганизации новыми технологиями. Эти сервисы сейчас как никогда востребованы. Медицина Челябинской области смогла справиться с вызовом, и жители региона осваивают новые формы коммуникации, привыкают и пользуются ими», – рассказал заместитель министра здравоохранения Александр Кузнецов.Одно из важнейших направлений нацпроекта «Здравоохранение» – развитие медицинской помощи детям и матерям. В этом году в регионе прошло переоснащение 24 детских медорганизаций, для которых закуплена 51 единица оборудования, в том числе ультразвуковые аппараты, магнитно-резонансный томограф, ЛОР–комбайны. Также прошло обучение специалистов в сфере неонатологии в симуляционных центрах.«Медицина шагнула вперед благодаря национальным проектам. Всего не перечислить, что приобрели, но идет серьезная модернизация здравоохранения. Покупается «тяжелое» оборудование, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, ангиографы, рентгенускорители, рентгендиагностическое оборудование, флюорографы, маммографы – всё, что направлено на лечение и диагностику. Закупаются медикаменты по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Всё это направлено для того, чтобы хорошо диагностировать, лечить и реабилитировать наших пациентов», – подвел итоги Юрий Семенов. Подробнее

| Губерния

В Челябинске эксперты обсудили пути снижения вредного воздействия транспорта на городскую экологию

Общественная палата Челябинской области инициировала и провела круглый стол на тему «О мерах по снижению вредного воздействия на окружающую среду транспортными средствами». Эксперты обсудили вопросы, связанные с воздействием автотранспорта на экологию Челябинска и региона в целом.
В дискуссии приняли участие представители министерства экологии Челябинской области, УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области, Комитета дорожного хозяйства города Челябинска, Общественной палаты региона и экоактивисты.Участники встречи убеждены, что автомобильный транспорт является одним из главных источников загрязнения окружающей среды, наносит ощутимый вред экологии, главным образом атмосфере, и это одна из насущных и актуальных проблем современного общества.Член Общественной палаты Челябинской области Евгений Савченко отметил, что 30% загрязняющих веществ напрямую связаны с воздействием автотранспорта, по его мнению, это значительный показатель. Круглый стол проводится для того, чтобы собрать предложения экспертов и постараться найти пути решения этой острой проблемы.Как сообщил в своем выступлении заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, по данным Росприроднадзора, в 2019 году выбросы от стационарных источников по Челябинской области составили 592 тыс. тонн, от передвижных источников - 99 тыс. тонн.  По Челябинску общий объем выбросов в атмосферный воздух от промышленных предприятий и всех стационарных источников составляет до 177 тыс. тонн, и 37 тыс. тонн - от передвижных источников.«В 2017 году министерством экологии были проведены исследования транспортных потоков, в рамках которого изучались основные автомагистрали Челябинска и области, велся подсчет автомобильного транспорта, производились замеры атмосферного воздуха. Полученные данные как раз сейчас используются для проведения сводных расчетов рассеивания выбросов. Кроме того, были приобретены приборы по контролю за коэффициентом дымности отработанных газов для дизельных и бензиновых двигателей, но в связи с отсутствием полномочий проверки автотранспортных средств на соответствие технических нормативов по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух, минэкологии приобретенные приборы в 2019 году передало в ГИБДД», - рассказал Виталий Безруков.Он напомнил, что в соответствии с федеральным проектом «Чистый воздух» основная цель – снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 30% до конца 2024 года и на 50% до конца 2030 года. Одна из мер для достижения этих показателей - переход общественного транспорта на газомоторное топливо. В 2019 году за счет областного бюджета было приобретено 66 автобусов на общую сумму 718 млн руб., в этом году – еще 36 автобусов на сумму 416 млн руб. В общей сложности более 100 автобусов на газомоторном топливе уже курсируют по Челябинску. Также по проекту «Чистый воздух» для Челябинска необходимо приобретение еще 452 автобусов, а также 116 трамваев. За счет этих мер предполагается снижение выбросов до 15 тыс. тонн в год.Председатель Комитета дорожного хозяйства города Челябинска Ринат Кучитаров остановился на вопросе  организации уборки дорог на территории города, в том числе с использованием реагентов, в условиях НМУ.«В Челябинске отказались от применения комбинированных противогололедных материалов, потому что данные материалы на основе песка и различных хлоридов или на основе отсева. Вследствие их использования возникает ряд проблем: забиваются ливневые канализации и появляется большое количество пыли, которая поднимается в воздух автотранспортом. Поэтому сегодня мы применяем чистые хлориды, а именно поваренную соль. В обязательном порядке после очистки дорог специальным автотранспортом мы обрабатываем особенно опасные участки, а именно мосты, спуски, перекрестки, пешеходные переходы», - рассказал Ринат Кучитаров.[gallery] По его словам, на сегодняшний день нет специальных технологий для обработки дорог от пыли в зимний период. Единственный вариант - это полив дорог дорогостоящими рассолами, но стоимость 1 тонны такого раствора составляет 32 тыс. руб. Для сравнения: стоимость соли составляет 4 тыс. руб. за тонну.Участники участники отметили, что во многих городах применяются пылесосы для уборки дорог, которые могут работать при минусовых температурах воздуха. В Челябинске такой техники нет. Экоактивисты уверены, что региону нужно перенять практику применения подобной спецтехники в зимний период времени.Одной из самых острых проблем эксперты назвали парковку автомобилей на газонах и придомовых территориях. Руководитель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко считает, что во дворах не должно быть автомобилей с долго работающим двигателем.«В зимний период многие пользуются автозапуском транспортных средств, автомобили в течение дня стоят заведенные под окнами домов, гулять в этот момент во дворе с детьми просто невозможно. У многих жителей нашего города есть положительный опыт, когда на собрании жильцов принималось решение закрыть территорию двора, тем самым освободив двор от автомобилей и выхлопных газов», - поделился Николай Дейнеко.Между тем, как отметила депутат Совета депутатов Центрального района, активист экологической группы «Челябинск, Дыши!» и общегородского движения «Горожане» Елена Вахтина, ГИБДД не имеет права штрафовать тех водителей, которые оставляют свои автомобили на газонах. Информацию о данных нарушениях необходимо передавать в органы местного самоуправления, поскольку только они имеют право выписать штраф автовладельцу. Каждый сознательный гражданин вправе зафиксировать нарушение (фото, видео) и отправить информацию в администрацию города.Начальник отдела технического надзора УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Константин Савостин уточнил, что ГИБДД занимается всем, что связано с дорогами и тротуарами, в том числе припаркованными на тротуаре машинами. Парковка на газонах не регулируется Правилами дорожного движения, поэтому ей занимается не ГИБДД, а органы местного самоуправления.В завершение круглого стола свой доклад представил доцент кафедры «Автомобильный транспорт» ЮУрГУ, к.т.н., член рабочей группы по модернизации работы общественного транспорта Челябинской агломерации миндортранса Челябинской области Владимир Шепелев, который поделился впечатлениями от поездки в США, где узнал об уникальных наработках по благоустройству городской среды. По его словам, в период НМУ многие штаты принимают изменения скоростных режимов, размещают динамические знаки дорожного движения по ограничению скорости в случае НМУ или гололеда. Благодаря этому у них за последние три года существенно сократилось количество ДТП и улучшилась экологическая обстановка.«Также они используют изменение стоимости парковки и стоимости проезда в транспорте. То есть в случае НМУ у них увеличивается стоимость парковочного пространства, при этом в два раза снижается стоимость проезда в общественном транспорте. Это четкий инструмент, который работает на практике. В период НМУ увеличивается уборка дорог, например, в летний период поливка дорог производится два раза в день», - рассказал эксперт.Также Владимир Шепелев отметил, что в штате Вашингтон гарантия на дороги дается на 10 лет, несмотря на то, что в этом штате около 70 дней сохраняется температура 0 градусов, которая является самой опасной для дорог. В Челябинске подобная гарантия – четыре года. Также власти штата не допускают образования на дорогах грязи, пыли, остатков снега. Всё это способствует сохранению дорожного покрытия. Спикер уверен, что для достижения таких показателей не нужно принимать экстраординарных решений, все максимально просто и понятно.Подводя итоги круглого стола, Николай Дейнеко попросил участников направить в адрес Общественной палаты Челябинской области предложения для включения в резолюцию по итогам мероприятия.  Подробнее

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Челябинские студенты покажут мастерство фигурного катания на «Отрядном льду»

Челябинские студенты покажут мастерство фигурного катания на «Отрядном льду» Источник: ЧОСО




В Челябинске 20 декабря пройдет финал областного конкурса по фигурному катанию «Отрядный лед». Три парня и восемь девушек покажут творческие номера на катке в городском саду имени А. С. Пушкина, сообщает пресс-служба Челябинского областного студенческого отряда.Молодые люди репетировали свои выступления на протяжении двух недель. Ребятам помогали ставить номера специалисты спортшколы олимпийского резерва «Тодес», а также бойцы Челябинского областного студенческого отряда.«Мы очень воодушевились проведением чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске. И задались вопросом: а могут ли наши бойцы показать отрядную историю в творческом номере на льду? Идею поддержали, и мы начали подготовку, нашли инициативных молодых людей. Финалистами стали учащиеся вузов и ссузов и приятно, что интерес проявили представители с большинства образовательных организаций. Наша команда уверена, что мы достойно принимаем этот вызов и, возможно, «Отрядный лед» станет ежегодным проектом», — делится мнением организатор события Марина Аминева.В состав жюри войдут представители оргкомитета чемпионата России по фигурному катанию 2021 года.Организаторами мероприятия является штаб студенческих трудовых отрядов ЮУрГУ и Челябинское региональное отделение МООО «РСО». Конкурс по фигурному катанию среди студенческих отрядов Челябинской области проводится впервые.



Челябинские студенты покажут мастерство фигурного катания на «Отрядном льду» Источник: ЧОСО
2020-12-18YEKT06:00:00
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