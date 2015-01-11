Челябинские студенты покажут мастерство фигурного катания на «Отрядном льду»

В Челябинске 20 декабря пройдет финал областного конкурса по фигурному катанию «Отрядный лед». Три парня и восемь девушек покажут творческие номера на катке в городском саду имени А. С. Пушкина, сообщает пресс-служба Челябинского областного студенческого отряда.Молодые люди репетировали свои выступления на протяжении двух недель. Ребятам помогали ставить номера специалисты спортшколы олимпийского резерва «Тодес», а также бойцы Челябинского областного студенческого отряда.«Мы очень воодушевились проведением чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске. И задались вопросом: а могут ли наши бойцы показать отрядную историю в творческом номере на льду? Идею поддержали, и мы начали подготовку, нашли инициативных молодых людей. Финалистами стали учащиеся вузов и ссузов и приятно, что интерес проявили представители с большинства образовательных организаций. Наша команда уверена, что мы достойно принимаем этот вызов и, возможно, «Отрядный лед» станет ежегодным проектом», — делится мнением организатор события Марина Аминева.В состав жюри войдут представители оргкомитета чемпионата России по фигурному катанию 2021 года.Организаторами мероприятия является штаб студенческих трудовых отрядов ЮУрГУ и Челябинское региональное отделение МООО «РСО». Конкурс по фигурному катанию среди студенческих отрядов Челябинской области проводится впервые.
Источник: ЧОСО