«Фортуму» повторно отказали в возбуждении дела о банкротстве ММПКХ

В итоге Арбитражный суд Челябинской области отказал в принятии заявления «Фортума» по отношению к главному коммунальному предприятию Озерска. Суд мотивировал отказ тем, что ММПКХ является субъектом естественной монополии, включено в соответствующий реестр и выполняет социально-значимую функцию. Ресурсы предприятия используются в 80 процентах площадей жилого фонда округа.
В этой связи, считает суд, при возбуждении дела о банкротстве предприятия необходимо избегать поспешности и формализма, а также учитывать социально-экономические последствия банкротства организации. Суд учел, что задолженность перед кредитором (ПАО «Фортум») погашается должником (ММПКХ), основания для возбуждения дела о банкротстве отсутствуют. Аналогичные выводы два месяца назад сделал и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.
Сложившуюся ситуацию ранее комментировали юристы администрации, которые также отмечали необоснованность заявления финской компании.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа