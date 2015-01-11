2020-12-18YEKT10:00:00 | Новости Городские новости «Мы берем с вас пример»: озерского ветерана поздравили с 95-летием Сегодня свой день рождения отмечает житель Озерска, участник Великой Отечественной войны Николай Гаврилович Захаров. С этой замечательной датой ветерана поздравили заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков и председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев.

Соблюдая все меры санитарной безопасности, Николая Гавриловича поздравили дома. Андрей Кузнеченков вручил букет цветов, зачитал письмо от президента РФ Владимира Путина. Как ветерану атомной промышленности, Николаю Гавриловичу прислали поздравительную открытку председатель наблюдательного совета ГК «Росатом» Сергей Кириенко и глава Госкорпорации Алексей Лихачев.

- Вы из тех людей, на кого нужно равняться, мы берем с вас пример. Продолжайте лучиться оптимизмом, оставайтесь таким же обаятельным, радуйте своих родных! Здоровья вам! -обратился к ветерану Андрей Кузнеченков.

Иван Гашев отметил невероятную энергию и жизнелюбие именинника:

- Николай Гаврилович держится молодцом! Несколько лет подряд вместе с другими фронтовиками-участниками Белорусской операции приезжал к детишкам в лагерь «Отважных» и рассказывал интереснейшие истории: как воевал, как преодолевал себя на войне, делился историями из мирной жизни.

В ходе общения Николай Гаврилович рассказал о своей сложной, но интересной судьбе. Когда юношу призвали в армию, ему было всего 16 лет. После войны работал в Челябинске-65, отдал производству 30 лет, занимался наставничеством. О Николае Гавриловиче часто вспоминают его ученики-аппаратчики. У именинника большая и дружная семья: внуки, правнуки, одна праправнучка. Год назад умерла жена Николая Гавриловича, с которой они прожили 70 лет, и в Озерск из Санкт-Петербурга на постоянное место жительства приехал сын, чтобы поддержать отца. Со дня выхода на пенсию ветеран занимался садом, выращивал цветы, фрукты, лишь три года назад он отдал сад соседу.

- Я счастливый человек, несмотря ни на что. Скоро ко мне с поздравлениями придут внуки и правнуки, будем разговаривать, пить чай. Они меня часто навещают, утром звонила внучка из Санкт-Петербурга, поздравила меня, - поделился радостью Николай Гаврилович.

Из биографии.

Родился 18 декабря 1925 года в древне Боровлянка Притобольного района Курганской области. В октябре 1942 года был призван в армию и направлен в школу снайперов.

Николай Гаврилович в годы Великой Отечественной войны побывал и охотником со снайперской винтовкой в руках, и добычей, когда сам прятался от немецких снайперов.

«Самыми основными качествами для нас являлись умение метко стрелять и выдержка. На занятиях приходилось тяжко. Мы подолгу лежали в сугробах в сильные морозы, а потом стрельбы. Стреляли очень много, каждый день оттачивали свои навыки. Но в бою не легче. В ноябре 1943 года всю школу подняли по тревоге и повезли на фронт. Но снайпером сразу же не стал, назначили связистом» - рассказывает Николай Гаврилович.

Мечта стать снайпером Николая Гавриловича никогда не покидала. Вскоре в полку организовали взвод снайперов, и рядовой Захаров тут же оказался в их рядах. «Устроили засаду. Напарник был приманкой. То сам вылезет, то шапку высунет. Немец не выдержал и выглянул из окопа. Это была моя первая и последняя жертва. С одной стороны, чувствовал радость - врага убил, а с другой стороны, боль - ведь человека убил…»

Воевал на 3-м Белорусском фронте в 38 армии. Освобождал города Винница, Львов, Варшава. Рядовой, снайпер.

Имеет одно ранение и контузию. Инвалид II группы Великой Отечественной войны.

Военные награды: Орден Отечественной войны II степени, медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945г.г.», юбилейные медали. После окончания войны направили вместе со строительной ротой в Челябинск-40. После демобилизации остался жить в городе. С 1950 по 1980 год работал на заводе №22 ПО «Маяк» аппаратчиком.

Трудовые награды: медали «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», знак «Ветеран атомной энергетики и промышленности».



После войны. Н. Г. Захаров справа.











Встреча поколений в л/о "Отважных" в 2016 году. Н. Г. Захаров – в центре.Фото В. Беляева











Информация предоставлена: Соблюдая все меры санитарной безопасности, Николая Гавриловича поздравили дома.вручил букет цветов, зачитал письмо от президента РФ Владимира Путина. Как ветерану атомной промышленности, Николаю Гавриловичу прислали поздравительную открытку председатель наблюдательного совета ГК «Росатом»и глава Госкорпорации-обратился к ветерану Андрей Кузнеченков.отметил невероятную энергию и жизнелюбие именинника:В ходе общения Николай Гаврилович рассказал о своей сложной, но интересной судьбе. Когда юношу призвали в армию, ему было всего 16 лет. После войны работал в Челябинске-65, отдал производству 30 лет, занимался наставничеством. О Николае Гавриловиче часто вспоминают его ученики-аппаратчики. У именинника большая и дружная семья: внуки, правнуки, одна праправнучка. Год назад умерла жена Николая Гавриловича, с которой они прожили 70 лет, и в Озерск из Санкт-Петербурга на постоянное место жительства приехал сын, чтобы поддержать отца. Со дня выхода на пенсию ветеран занимался садом, выращивал цветы, фрукты, лишь три года назад он отдал сад соседу., - поделился радостью Николай Гаврилович.Родился 18 декабря 1925 года в древне Боровлянка Притобольного района Курганской области. В октябре 1942 года был призван в армию и направлен в школу снайперов.Николай Гаврилович в годы Великой Отечественной войны побывал и охотником со снайперской винтовкой в руках, и добычей, когда сам прятался от немецких снайперов.- рассказывает Николай Гаврилович.Мечта стать снайпером Николая Гавриловича никогда не покидала. Вскоре в полку организовали взвод снайперов, и рядовой Захаров тут же оказался в их рядах.Воевал на 3-м Белорусском фронте в 38 армии. Освобождал города Винница, Львов, Варшава. Рядовой, снайпер.Имеет одно ранение и контузию. Инвалид II группы Великой Отечественной войны.Военные награды: Орден Отечественной войны II степени, медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945г.г.», юбилейные медали. После окончания войны направили вместе со строительной ротой в Челябинск-40. После демобилизации остался жить в городе. С 1950 по 1980 год работал на заводе №22 ПО «Маяк» аппаратчиком.Трудовые награды: медали «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», знак «Ветеран атомной энергетики и промышленности».Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-12-18YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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