Маргарита Павлова вошла в состав Парламентского Совета по социальной защите военнослужащих

По информации министерства юстиции Российской Федерации из различных субъектов поступают многочисленные обращения граждан о приобретении ими фальсифицированных лекарственных средств. В своих заявлениях граждане указывают, что являются потерпевшими по уголовным делам, просят бесплатного адвоката для представления их интересов в качестве потерпевших в уголовном судопроизводстве. Количество обращений граждан по фальсификации лекарственных средств продолжает увеличиваться.В сложившейся ситуации Минюст России призывает быть бдительными при покупке медицинских препаратов, приобретать только сертифицированные лекарства и зарегистрированные медицинские изделия в официальных аптеках, руководствоваться врачебными назначениями.Контактное лицо по вопросам фальсификации лекарственных препаратов в Министерстве юстиции Российской Федерации: начальник отдела по вопросам адвокатуры, бесплатной правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Елена Савина, телефон: 8(910) 483-40-83. Подробнее
Ресурсный центр «Без_границ» совместно с клубом «Наше место» в 2021 году запускает направление, в рамках которого молодежь научат грамотному общению с людьми с особенностями здоровья, сообщает Молодежный ресурсный центр. Организаторы предлагают в современном и доступном формате провести небольшие мастер-классы в режиме онлайн или очно. Они будут посвящены возможностям и принципам взаимодействия со слабослышащими и глухими людьми, слабовидящими и людьми с нарушением опорно-двигательного аппарата.«Одна из основных целей, которых я хочу достичь, – это сделать инклюзию нормой для общества. Донести, что инклюзия не равно инвалидность: это глубже, серьезнее. Наше общество небольшими шагами движется к этому. Я вижу важность в таких небольших мастер-классах, потому что именно они дают человеку понять, что каждый из нас особенный по-своему и каждый достоин равных возможностей, каждый хочет быть замечен и услышан. Вместе мы сможем этого достичь», – поделилась мнением Дарья Замятина, руководитель Инклюзивного ресурсного центра «Без Границ».Принять участие в проекте может любой желающий. Записаться можно как индивидуально, так и группой. Для этого необходимо заполнить заявку в гугл-форме по ссылке либо отправить заявку на электронную почту.Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Подробнее
В Лейпциге Варненского района после капитального ремонта открылся местный Дом культуры. Культурный центр села впервые кардинально преобразился с момента своего открытия в 1965 году. В сентябре 2017 года после обследования здания ДК было принято решение о составлении пакета документов на ремонт. В 2020 году капитальный ремонт Лейпцигского Дома культуры вошел в национальный проект «Культура». «Сами работы в здании ДК начались в феврале, - рассказывают в районном управлении культуры, - были полностью обновлены системы отопления, водоснабжения, освещения, вентиляции, отреставрированы фундамент и отмостки, заменены кровля здания, потолки и окна, обустроен вход с покрытием из тротуарной плитки».Изменения коснулись и фасада Дома культуры, который теперь радует жителей своим нарядным видом. Внутренняя отделка соответствует всем современным требованиям, созданы благоприятные, безопасные условия для посетителей.Еще одним подарком для всех жителей села новое звуковое, световое и видеопроекционное оборудование (его приобрели в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2015-2020 годы»). Также появились новые театральные кресла, одежда сцены, мебель, прошли работы по благоустройству территории.Лейпцигский сельский дом культуры - один из ведущих Домов культуры Варненского муниципального района. На его базе проводятся различные праздники и мероприятия, в том числе по сохранению национальной культуры и традиций. В художественных коллективах ДК занимаются жители села всех возрастов.[gallery] Подробнее
Распоряжением Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко сенатор, член Комитета по обороне и безопасности Маргарита Павлова вошла в состав Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей при Совете Федерации.Деятельность Совета направлена на совершенствование правоприменительной практики в сфере социальной защиты военнослужащих и членов их семей; подготовку предложений по усилению их социальной защиты; совершенствование системы социальной адаптации увольняемых военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов. Также Совет будет заниматься разрешением проблем жилищного обеспечения военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, граждан, уволенных с военной и правоохранительной службы, и членов их семей, вопросами медицинского, санаторно-курортного обслуживания ветеранов боевых действий и инвалидов, ветеранов подразделений особого риска и лиц, выполняющих специальные задачи, созданием для них системы медико-социальной реабилитации и др.«Социальная защита военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей - одна из приоритетных задач Парламентского Совета. Планирую обсудить с коллегами поступившие от семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов вопросы» – подчеркнула Маргарита Павлова.