«Металлург»: итоги первой половины сезона КХЛ

Прошлый сезон для «Металлурга» стал самым неудачным в его новейшей истории. Команда еле-еле заползла в плей-офф и безвольно вылетела в первом же раунде, и это даже породило шутку о том, что «Магнитка» раньше всех узнала, что сезон не будет доигран, поэтому и не сильно старалась.

Неудача была тем более необъяснима при том, что состав у команды был одним из лучших в лиге, цели провозглашались самые глобальные, финансирование оставалось на высочайшем уровне и все хотелки тренерского штаба удовлетворялись.

Провал по всем фронтам не мог не повлечь серьезных перемен. Терпение владельца клуба господина Рашникова иссякло, и в результате был уволен бессменный и многолетний директор Геннадий Величкин, который уже пару десятков лет, а то и больше, олицетворял собой весь магнитогорский хоккей и приложил немало усилий ко всем его успехам.

Новым рулевым команды был назначен Сергей Лоськов, до этого занимавшийся магнитогорским баскетболом. Как оказалось, человек Лоськов адекватный и профессиональный, и взялся он за дело, засучив рукава. Новым главным тренером еще по ходу прошлого сезона снова стал Илья Воробьев, а на трансферы вновь денег не жалели.

В клуб пришли несколько звезд первой величины российского хоккея, а также чемпионы мира – финские хоккеисты. Тем не менее, сезон начался из рук вон плохо и прошлогодний кошмар продолжался – в один из периодов команда проиграла семь матчей из восьми. Игроки на площадке не бились, команду изнутри сотрясали скандалы, да и тренерской мысли тоже особо не наблюдалось. С хоккеистами расторгались контракты, приобретались новые игроки, состав тасовали туда-сюда, но дело с мертвой точки не сдвигалось до тех пор, пока Лоськову не пришла в голову мысль вернуть вторым тренером Майка Пелино, человека, с чьим именем связаны последние успехи «Металлурга».

Блестящий тактик, Пелино буквально за пару дней разъяснил хоккеистам их роль на площадке, а с Воробьевым они составили мощный тренерский дуэт, где каждый начал заниматься только тем, в чем силен. И успехи пришли. Дело даже не в том, что «Магнитка» снова стала забивать, не в том, что именитые хоккеисты вдруг (внезапно) вспомнили, как нужно играть. Команда вновь стала нравиться болельщикам: вернулись изящные комбинации, стала получаться игра в большинстве, обрел вторую (третью, десятую) молодость многолетний лидер Сергей Мозякин, а в защите вдруг самоустранились детские ошибки.

Как результат – победы посыпались одна за другой, и на момент паузы в чемпионате «Металлург» занимает уже третье место в Восточной конференции.

Перспективы у команды неплохие, и сейчас она является одним из главных претендентов на финал, как минимум, конференции. Радует и то, что потенциал еще далеко не раскрыт, а возможности хоккеистов, которые есть в распоряжении тренерского штаба, еще более высокие, чем они показывают прямо сейчас.

Источник — https://meta-ratings.kz/