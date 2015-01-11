2020-12-23YEKT15:00:00 | Губерния В Челябинской области «особенным» детям вылечат зубы под общим наркозом бесплатно Источник: фотограф Валерия Полякова









В Областной детской клинической больнице открылся стоматологический кабинет, где лечить зубы детям будут под общей анестезией.Новый кабинет распахнул двери для маленьких жителей региона. Его пациентами станут дети, которые не переносят «местные» анестетики, ребята с психическими и нейроортопедическими заболеваниями, а также малыши с тяжёлой общесоматической патологией и осложненным кариесом.В открытии нового социально значимого направления приняли участие первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и министр здравоохранения региона Юрий Семенов.«Новый кабинет – это результат открытой, совместной работы общественных организаций, детской больницы, администрации региона. Все его пациенты уникальны, поэтому требуют к себе особого, индивидуального подхода, который и обеспечивают специалисты самого высокого класса. Этого кабинета, на сегодняшний день, достаточно для того количества детей, которые нуждаются в соответствующей помощи. Можно смело говорить, что он единственный в своем роде», - отметила Ирина Гехт.Новый кабинет включает в себя стоматологическую стойку, рентген, а также наркозный аппарат. В больнице подчеркнули, что общий наркоз – вынужденная мера для юных пациентов. К ней прибегают лишь в тех случаях, когда по-другому вылечить зубы просто невозможно. Именно поэтому попадать на лечение в новый кабинет будут строго по показаниям. Перед процедурой ребенку придется лечь в больницу и пройти ряд обследований.«Мы будем лечить действительно, «тяжелых» детей. Например, тех, с кем невозможно установить контакт по причине серьезных заболеваний. Как показывает практика, состояние зубов у таких пациентов довольно запущенное, поэтому лечение может продолжаться на протяжении нескольких часов. Безусловно, в таких ситуациях общая анестезия жизненно необходима», - рассказала главный врач ЧОДКБ Галина Киреева.Подчеркнем, что ранее подобное лечение «особенные» пациенты могли получить лишь в частных стоматологических клиниках. Теперь попасть на прием смогут дети со всей Челябинской области. Источник: фотограф Валерия ПоляковаВ Областной детской клинической больнице открылся стоматологический кабинет, где лечить зубы детям будут под общей анестезией.Новый кабинет распахнул двери для маленьких жителей региона. Его пациентами станут дети, которые не переносят «местные» анестетики, ребята с психическими и нейроортопедическими заболеваниями, а также малыши с тяжёлой общесоматической патологией и осложненным кариесом.В открытии нового социально значимого направления приняли участие первый заместитель губернатора Челябинской областии министр здравоохранения региона.«Новый кабинет – это результат открытой, совместной работы общественных организаций, детской больницы, администрации региона. Все его пациенты уникальны, поэтому требуют к себе особого, индивидуального подхода, который и обеспечивают специалисты самого высокого класса. Этого кабинета, на сегодняшний день, достаточно для того количества детей, которые нуждаются в соответствующей помощи. Можно смело говорить, что он единственный в своем роде», - отметила.Новый кабинет включает в себя стоматологическую стойку, рентген, а также наркозный аппарат. В больнице подчеркнули, что общий наркоз – вынужденная мера для юных пациентов. К ней прибегают лишь в тех случаях, когда по-другому вылечить зубы просто невозможно. Именно поэтому попадать на лечение в новый кабинет будут строго по показаниям. Перед процедурой ребенку придется лечь в больницу и пройти ряд обследований.«Мы будем лечить действительно, «тяжелых» детей. Например, тех, с кем невозможно установить контакт по причине серьезных заболеваний. Как показывает практика, состояние зубов у таких пациентов довольно запущенное, поэтому лечение может продолжаться на протяжении нескольких часов. Безусловно, в таких ситуациях общая анестезия жизненно необходима», - рассказала главный врач ЧОДКБ.Подчеркнем, что ранее подобное лечение «особенные» пациенты могли получить лишь в частных стоматологических клиниках. Теперь попасть на прием смогут дети со всей Челябинской области. AzAzA 2020-12-23YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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