В челябинской областной больнице открыли вертолетную площадку

В Челябинскую областную детскую клиническую больницу впервые доставили пациента по воздуху – вертолет приземлился 23 декабря не открытую рядом с медучреждением площадку.

Прежде вертолеты санавиации могли доставлять пациентов из отдаленных районов Челябинской области только на аэродром Калачево. оттуда пострадавших в ДТП, перенесших инсульты и инфаркты забирали на реанимобилях. Теперь вертолет может приземляться прямо на территории Медгородка, что позволит оказывать помощь быстрее.

Рядом с новой площадкой санавиации находятся областные больницы для взрослых и детей, центр онкологии и ядерной медицины, перинатальный центр и ветеранский госпиталь.

https://dostup1.ru/medicine/V-chelyabinskoy-oblastnoy-bolnitse-otkryli-vertoletnuyu-ploschadku_132862.html